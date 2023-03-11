致敬張雨生！鐵肺歌王突現身　楊培安近況曝光

由北流董事長黃韻玲領軍，齊邀12組當代音樂人陶晶瑩、陳綺貞、韋禮安、夜貓組、告五人、9m88、小男孩樂團、U:NUS、TRASH、陳子鴻&政大YEAH樂團、果陀劇場於今（11）日、明（12）日登台北流行音樂中心「我期待 張雨生演唱會 致敬25」開唱。而今天首場，小男孩樂團請來「鐵肺歌王」楊培安擔任神祕嘉賓，一起飆唱張雨生的經典歌曲〈最愛的人傷我最深〉。
記者吳雨婕/台北報導
小男孩樂團在演唱歌曲〈以為你都知道〉前，團長昌哥感性表示，希望把這首歌獻給天上的媽媽，原來是昌哥的媽媽在小男孩樂團準備演唱會期間病逝，他說：「在辦理媽媽後事時，聽到這首歌曲的歌詞『這是第一次，我聽不到自己的心跳；這是第一次，我想要留住你往日的笑』，讓我想起媽媽，這首歌也陪我度過了那段時光。」把心情分享給團員後，漢斯以及阿中就特別幫忙將這首重新編曲，加上米非的深情演唱，共同將這首歌獻給在天上慈祥的媽媽與所有張雨生的歌迷。
而表演完〈以為你都知道〉後，楊培安驚喜現身，與小男孩樂團女主唱米非演唱男女對唱經典〈最愛的人傷我最深〉，楊培安表示一開始米非邀請他來唱的時候，是推辭的，因為怕自己無法勝任，「後來我跟雨生的家人聯絡，會點頭答應來，也是因為張媽媽跟我講，『很久沒聽到培安唱歌了』，這首歌獻給我最親愛的張媽媽。」
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