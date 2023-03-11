兩代文青女神合體！陳綺貞罕曝與張雨生「3超狂巧合」
由北流董事長黃韻玲領軍，齊邀12組當代音樂人陶晶瑩、陳綺貞、韋禮安、夜貓組、告五人、9m88、小男孩樂團、U:NUS、TRASH、陳子鴻&政大YEAH樂團、果陀劇場於今（11）日、明（12）日登台北流行音樂中心「我期待 張雨生演唱會 致敬25」開唱。演唱會首日，「兩代文青女神」黃韻玲、陳綺貞罕見合體表演，陳綺貞更難得曝光與張雨生的3個超狂巧合。
記者吳雨婕/台北報導
許久不見的「文青女神」陳綺貞以嘉賓身分登場，先前應瑪莎五月天之邀為張雨生特展重新演繹〈天天想你〉的她這次在演唱會上特別獻唱這首歌，更讓音樂總監黃韻玲以鋼琴伴奏助陣，兩代文青女神罕見同台，她們一連表演歌曲〈除了愛你還能愛誰〉、〈這一年這一夜〉、〈天天想你〉，彩排時默契十足的兩人其實並非第一次合作，陳綺貞透露自己第一場售票演唱會的嘉賓就是黃韻玲，更表示：「小玲老師啟發我的創作很深，這次能跟偶像同台唱另外一首偶像的歌，像是夢一樣！」
引人注意的是，陳綺貞與張雨生間有許多驚人的巧合，兩人不僅同天生日，還參加過同個比賽，「我們同天生都是雙子座，總覺得自己能了解同星座的他，而且我們都曾參加過木船民歌比賽，他是第五屆、我是第十二屆參賽者！」而巧合不僅於此，與張雨生同樣是政大畢業的陳綺貞表示：「我在政大的校園漫步時，也想過，這是學長也曾經唸書、漫步的地方，我們也在相同的學校禮堂演唱著自己寫的歌。有著這些巧合，雖然很可惜沒有機會認識本人，卻總有一種熟悉的感覺。」