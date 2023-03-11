張雨生過世25年！學妹陶晶瑩哽咽告白 曝最遺憾的一句話
由北流董事長黃韻玲領軍，齊邀12組當代音樂人陶晶瑩、陳綺貞、韋禮安、夜貓組、告五人、9m88、小男孩樂團、U:NUS、TRASH、陳子鴻 & 政大YEAH樂團、果陀劇場於今（11）日、明（12）日登台北流行音樂中心「我期待 張雨生演唱會 致敬25」開唱。是張雨生學妹的陶晶瑩，也趁著這個機會向學長張雨生告白，還透露當年張雨生對她說過最具鼓勵同時也讓人遺憾的一句話。
記者吳雨婕/台北報導
陶晶瑩演唱張雨生最膾炙人口的兩首經典〈我期待〉及〈我的未來不是夢〉，與張雨生有著深厚交情的陶晶瑩，回憶起張雨生曾經對她說過最具鼓勵的一句話是「下一張就是你！」她解釋說：「當時雨生做完阿妹的專輯後，特別跟我說『下一張就是你哦！』沒想到後來就發生意外。現在想起來其實有點遺憾，不過對我來說也算是一種鼓勵，因為他很了解我的聲音，所以想幫我製作專輯，只是發生了這個意外，我們就天人永隔。但是我覺得至少學長給我的鼓勵，讓我這個做學妹的能繼續努力做音樂跟唱歌。」而陶晶瑩在唱〈我的未來不是夢〉時，二度哽咽。
適逢張雨生逝世25周年，身為學妹的陶晶瑩也趁著演唱會，向天上的張雨生做最誠摯的「告白」，她表示：「雨生，地球人在用一種很浪漫的方式想念你，我們讚嘆於那高亢的歌聲、純粹的創作及對理想的堅持，就算曾經遇到不被了解或不被接受，仍然在山中、在海裡尋找屬於自己心裡的聲音。如果你還在，這世界應該會有些不一樣。」