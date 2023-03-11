經典賽／最驚險一局！中荷戰8局現危機 連換3投成功止血
中華隊今晚在台中洲際棒球場與荷蘭隊交戰，爭取在經典賽預賽第2勝。這場比賽對中華隊晉級八強之路十分重要，一旦輸球就會被淘汰。中華隊全員頂住輸不得的壓力，前4局打線發威，靠著四棒張育成的滿貫砲，以及鄭宗哲、陳傑憲的安打添分取得一路領先。但球賽進入8局上半，中華隊雖以8比2、6分差領先，但卻出現危機，荷蘭隊靠著連續安打搶回2分，1局內中華隊連換3位投手才成功止血，最終由守護神宋家豪登板抓到最後一個出局數才解圍。
記者簡名杉/台中報導
中華隊今晚第二任投手吳哲源，在第3局上接替黃子鵬投球後，就一路投到第7局結束，4.1局的投球僅被敲出1安、送出4次三振，僅投出2次保送，穩定局面表現十分亮眼。在8局上半中華隊先換上中信兄弟隊李振昌接替，三振掉荷蘭隊該局首名打者Xander Bogaerts後，卻對之後的兩棒Didi Gregorius、Jonathan Schoop接連投出保送，中華隊教練團也當機立斷換人。
接替上場的樂天桃猿隊陳冠宇連兩天出賽，但狀況也不穩，同樣先送一次三振後，被荷蘭隊的Juremi Profar與代打的「巴冷天」Wladimir Balentien接連敲安，把李振昌留在壘包上的跑者都送回本壘得分。
此時中華隊教練團一看苗頭不對，果斷地換上該局第3位投手宋家豪。而宋家豪也是連2場出賽，不過他沈穩地讓荷蘭隊第九棒Chadwick Tromp敲出外野飛球出局緊急止血，讓中華隊仍保有8比4領先，最終穩穩收下勝果。
然而今晚中華隊雖然成功度過危機，但連2場出賽的陳冠宇、宋家豪，在明天中午對上強敵古巴的比賽中，依照規定皆不能出賽，對於中華隊的後援戰力是一大隱憂。