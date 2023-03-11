經典賽／中華隊二連勝！7-11咖啡、現萃茶限時「買1送1」
WBC世界棒球經典賽中華隊勇奪2連勝！今（11）日中華隊遇上歐洲強權荷蘭隊，終場以9比5擊敗荷蘭，奪下小組賽二連勝。為了慶祝中華隊獲勝，7-11明（12）日推出限定優惠，門市購買精品美式咖啡、濃萃美式咖啡、現萃茶四季春青茶同品項買1送1，精品拿鐵、濃萃拿鐵買2送2；APP行動隨時取精品美式買2送2、特大拿鐵咖啡買2送1；萊爾爾富12日指定零食買一送一，包括脆加特製唐辛子口味，還有品客兩件104元。
記者鍾怡婷/綜合報導
中華隊WBC世界棒球經典賽分組賽再下一城，7-11祭出一日超殺限定優惠，12日當天到門市購買CITY PRIMA 精品美式咖啡、CITY CAFE濃萃美式咖啡、CITY TEA現萃茶四季春青茶同品項買1送1優惠，CITY PRIMA 精品拿鐵咖啡、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡同品項買2送1優惠。
APP行動隨時取同步推出優惠，包括CITY PRIMA 精品美式咖啡買2送2（限量1萬組）、CITY CAFE 特大拿鐵咖啡買2送1（限量3萬組）優惠，額外還有寶礦力水得580ml買2送1以及北海鱈魚香絲(大)、真魷味(紅燒口味)、華元鹹蔬餅、杜老爺高級甜筒、ICE活益比菲多冰棒等零食、冰品同品項6件75折優惠。
foodomo外送平台不限新／舊戶輸入專屬優惠碼【捍衛主場】，外送購買金額達該店家低消門檻，享運費0元優惠，每帳號限用一次，限量1000組，限3月12日當天使用。
萊爾富也狂賀中華隊連勝，於3月12日推出限定1天快閃優惠，指定零食買一送一，包括原價30元的脆加特製唐辛子口味買1送1外，還有品客洋芋片經典賽特別版包裝，購買其原味或洋蔥口味，任2件只要104元（原價138元），與全民一同歡慶，持續為中華隊加油打氣！