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星空下回味台灣電影！高美館草坡上演百部電影、53首歌

▲《影･響 台灣Ⅱ》台灣電影草地音樂會今（11）日晚間在高美館草坡上演百部電影、53首歌。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.11）
▲《影･響 台灣Ⅱ》台灣電影草地音樂會今（11）日晚間在高美館草坡上演百部電影、53首歌。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.11）

記者李琦瑋／高雄報導

《影･響 台灣Ⅱ》100年100部台灣電影草地音樂會今（11）日晚間7點在高美館草坡登場，集結超過百部台灣各年代珍貴電影畫面，搭配高雄市交響樂團、多名歌手帶來53首電影主題曲，吸引逾5500位民眾在星空下回味台灣電影！

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2016年高雄春天藝術節自製全台第一場台灣電影交響音樂會《影．響 台灣50年50部電影》草地音樂會，今年《影･響 台灣Ⅱ》節目內容升級，集結超過100部台灣各年代珍貴電影畫面、53首歌曲旋律，攜手金馬剪輯大師林雍益操刀重現百部電影精華，搭配指揮楊智欽帶領高雄市交響樂團，現場演出眾人回憶深處的音樂旋律，並邀請歌手范逸臣、蘇婭、李千娜、林生祥、楊大正、文香、陳明章及世紀合唱團，共同帶來多首耳熟能詳的電影主題曲。

從電影到音樂，密不可分，《影･響 台灣Ⅱ》今年陣容龐大，攜手多個台灣名作曲及編曲家，包括李哲藝、劉聖賢、陳哲聖、李欣芸、柯智豪、李哲音、林奕承、李銘杰等多位音樂大師串起一首首電影主題曲與配樂的旋律。

今年搭配電影所精選歌曲有《拍手歌》、《孤味》、《綠島小夜曲》、《酒干倘賣無》、《遠行》、《漂浪之女》、《抉擇》、《媽媽請妳也保重》、《亞細亞的孤兒》、《幸福進行曲》、《桂花巷》、《魯冰花》、《愛神》、《大眼睛》、《刻在我心底的名字》、《愛情你比我想的閣較偉大》、《國境之南》、《不能說的秘密》、《那些年》、《星空》等53首歌。

▲數千名觀眾一起於星空下響響島嶼、回想過往珍貴時光。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.11）
▲數千名觀眾鋪上野餐墊席地而坐、自在飲食，一起於星空下享受電影音樂會盛宴。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.11）
精選的百部電影則有悲情城市、臥虎藏龍、刺客聶隱娘、哈勇家、陽光普照、瀑布、戀戀風塵、海角七號、最好的時光、我是一片雲、素還真、返校、千禧曼波、盛夏光年、推手、異域、咒、雙瞳、魔法阿媽、關於我和鬼變成家人的那件事、不能說的秘密等多部經典電影，數千名觀眾鋪上野餐墊席地而坐、自在飲食，一起於星空下響響島嶼、回想過往珍貴時光。

今年音樂會仍由國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚擔綱節目製作與主持，他從4歲開始看電影，翻閱超過半世紀的台灣電影，對台灣電影發展脈絡如數家珍的熟稔，擔任節目製作再次使出他對台灣電影的爐火純青的功力，重組他腦海裡台灣電影絲路的全新拼圖。

藍祖蔚在節目尾聲表示，3月12日晚間7點還有一場演出，目前尚有餘位，歡迎民眾進場，來趟放鬆且愉悅的電影音樂會盛宴，可洽OPENTI兩廳院售票系統購票。

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