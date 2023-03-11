星空下回味台灣電影！高美館草坡上演百部電影、53首歌

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從電影到音樂，密不可分，《影･響 台灣Ⅱ》今年陣容龐大，攜手多個台灣名作曲及編曲家，包括李哲藝、劉聖賢、陳哲聖、李欣芸、柯智豪、李哲音、林奕承、李銘杰等多位音樂大師串起一首首電影主題曲與配樂的旋律。
今年搭配電影所精選歌曲有《拍手歌》、《孤味》、《綠島小夜曲》、《酒干倘賣無》、《遠行》、《漂浪之女》、《抉擇》、《媽媽請妳也保重》、《亞細亞的孤兒》、《幸福進行曲》、《桂花巷》、《魯冰花》、《愛神》、《大眼睛》、《刻在我心底的名字》、《愛情你比我想的閣較偉大》、《國境之南》、《不能說的秘密》、《那些年》、《星空》等53首歌。
精選的百部電影則有悲情城市、臥虎藏龍、刺客聶隱娘、哈勇家、陽光普照、瀑布、戀戀風塵、海角七號、最好的時光、我是一片雲、素還真、返校、千禧曼波、盛夏光年、推手、異域、咒、雙瞳、魔法阿媽、關於我和鬼變成家人的那件事、不能說的秘密等多部經典電影，數千名觀眾鋪上野餐墊席地而坐、自在飲食，一起於星空下響響島嶼、回想過往珍貴時光。
今年音樂會仍由國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚擔綱節目製作與主持，他從4歲開始看電影，翻閱超過半世紀的台灣電影，對台灣電影發展脈絡如數家珍的熟稔，擔任節目製作再次使出他對台灣電影的爐火純青的功力，重組他腦海裡台灣電影絲路的全新拼圖。
藍祖蔚在節目尾聲表示，3月12日晚間7點還有一場演出，目前尚有餘位，歡迎民眾進場，來趟放鬆且愉悅的電影音樂會盛宴，可洽OPENTI兩廳院售票系統購票。