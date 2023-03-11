小S大突破《此時此刻》激吻吳慷仁！賈靜雯笑她超級焦慮
《華燈初上》原創團隊再度推出愛情影集《此時此刻》，今（11日）天也正式公開預告「愛無反顧卡司篇」，演員陣容超豪華，就連主持天后小S都來尬一角，而且還跟金鐘男神吳慷仁有場激烈吻戲，讓大家超期待。
記者詹鎰睿/綜合報導
《此時此刻》今天舉辦首場媒體茶敘會，由總製作人戴天易率領各單元的主演員賈靜雯、謝欣穎、張軒睿、楊銘威出席，一談到小S，製作人修杰楷則透露，由於小S太久沒演戲，再加上劇情上有很大的突破，也讓他跟導演們花了很大功夫去說服小S。
賈靜雯也透露，有次聚會時還特別為了小S演出的事情，跟她通了一個半小時的電話深聊，目的就是要讓焦慮的小S徹底放心，她說，「小S很愛表演，可是很久沒在表演上做太大膽的嘗試」，後來也通了好幾次電話，多方面去聊天。
此外，演員名單上還出現一位許久未見的女神林熙蕾，是林心如親自幫忙牽線的，讓修杰楷相當感動。《此時此刻》影集將推出10個單元，背景均設定在疫情期間，以10個台灣都會角落、10段人們的情感連結，讓人重新在疫情下審視自己與家人朋友的關係，透過不同角度來探討「愛」。
《此時此刻》演員陣容包含林熙蕾、修杰楷、賈靜雯、吳慷仁、林心如、徐熙娣、張軒睿、劉品言、郭雪芙、宋芸樺、王淨、朱軒洋、林柏宏、林哲熹、章廣辰、曾敬驊、黃路梓茵Lulu、楊銘威、劉俊謙、謝欣穎共同演出。