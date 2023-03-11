經典賽／第一場輸巴拿馬是警惕！林立：中職打者並不差
世界棒球經典賽A組預賽，中華隊今晚迎戰強敵荷蘭，結果中華隊靠著張育成連2場開轟，以及林立單場3安2打點「猛打賞」爆發帶領下，終場以9:5獲勝。身為中華職棒去年年度MVP，林立這屆賽事是全隊的安打王，搶眼的表現告訴大家「中職打者並不會太差」。賽後他強調，第一場對上巴拿馬的比賽輸球，給了全隊一個警惕，但明（12）日對上古巴更是關鍵，會全力以赴給對方壓力！
記者吳政紘／台中報導
被教練團賦予第二棒任務的林立，跟開路先鋒鄭宗哲扮演雙箭頭角色。至今他依舊是全隊安打最多的打者。林立說，中心打線有張育成、林子偉等球員在，讓他能更安心可以揮擊。「我能做的就剩下打擊，每一次下去打擊都要對球隊有貢獻，後面還有3棒和4棒，不管是上壘還是推進，都對球隊有幫助。」
中華隊目前戰績2勝1敗，要搶進東京的八強賽，明日對戰古巴非常重要。林立表示，打這個（國際賽）本來就有輸有贏，第一場輸了也給我們一個警惕，今天第二勝，明天更關鍵。「教練團希望我們早睡早起，保持樂觀態度。」
林立認為，這次入選中華隊的中職打者，像是陳傑憲等人也都表現不錯，在國際賽場上也可以對抗其他國家好守，展現纏鬥的能力帶給對方壓力，證明中職的打者並不差。