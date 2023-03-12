經典賽／中華隊二連勝！今起四大超商咖啡、霜淇淋買1送1
睽違10年成功「抗荷」！中華隊周六晚間在經典賽預賽中對戰荷蘭，最終以9:5成功取得二連勝，超商業者立刻發出同慶優惠，7-11第一時間在門市、APP同步發動好康，有美式買1送1、拿鐵買2送1，若是不喝咖啡，還有四季春青茶買1送1。今（12）日中午12時中華隊將再對上古巴，力拚前進東京的機會，不可錯過全家霜淇淋買1送1，吃完冰一起為中華隊加油。
記者黃韻文/綜合報導
🟡7-ELEVEN
線上線下同步祭出一日限定優惠，周日（3月12日）門市推出精品美式、濃萃美式、四季春青茶同品項買1送1，以及精品拿鐵、濃萃拿鐵同品項買2送1，單杯23元開喝。APP行動隨時取同步歡慶，3月12日也有單日限定好康，凌晨0點開賣精品美式買2送2（限量1萬組）、特大杯拿鐵買2送1（限3萬組），預計上架不久就會被搶光。
🟡全家
即日起至3月12日，到門市使用全盈+PAY支付，享全家霜淇淋不限口味買1送1，平均單支25元。另有大杯特濃拿鐵（65元）買1送1，平均單杯33元，若是自備杯可再扣5元，最低28元開喝。
🟡萊爾富
3月12日加碼推出1天快閃優惠，包括原價30元的脆加特製唐辛子口味買1送1，以及品客洋芋片經典賽特別版包裝，買原味或洋蔥口味任2件104元（原價138元）。
🟡OKmart
即日起至3月13日，門市推出黑糖醇奶茶、黑糖拿鐵、經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵單杯8折；線上 OKmall雲端推出大杯美式、拿鐵同品項2杯8.5折、12杯8.3折、37杯8.1折、65杯7.7折。