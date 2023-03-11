經典賽／餅總大讚吳哲源是「福將」 黃子鵬也是贏球關鍵
中華隊今晚在本屆經典賽第三場比賽以9比5擊敗強敵荷蘭拿下第二勝，賽後總教練林岳平（餅總）在記者會中大讚這場比賽上來中繼4.1局無失分的吳哲源是「福將」，並且表示他跟先發投手黃子鵬合力為中華隊「突破7局」，是今晚能順利擊敗荷蘭隊的最大關鍵。
記者簡名杉/台中報導
談到兩位贏球的大功臣黃子鵬與吳哲源，餅總認為他們兩位都是相當優異的投手，尤其是吳哲源，本來在30人參賽名單被割愛，因為曾仁和受傷而遞補，算是「因傷得福」。但得到福氣的是教練團，一開始集訓時，還擔心他的控球能不能在高層級的比賽中展現出來，「但他（吳哲源）證明了一切！」
今晚中華隊投手，面對荷蘭隊打線投出6次四壞球保送，還有2次觸身球。餅總指出，荷蘭隊中全部都是頂尖的打者，所以今天特別推出「控球型」的投手應戰，但今晚球隊的投手們把球控在「安全的地方」，卻都沒受到裁判青睞，所以投得比較掙扎。他坦言，還好第5局有成功投出決勝球，讓荷蘭強打Didi Gregorius擊出雙殺打，才能化解攻勢，是很關鍵的一個Play。
明天中午中華隊將進行本屆經典賽分組賽的最後一場比賽，迎戰強敵「紅色閃電」古巴。餅總說，古巴是支很強悍的球隊，「明天能上場的投手都會傾巢而出應戰。」
ㄌㄧㄣ