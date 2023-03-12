經典賽／吳哲源投出生涯精湛一役 「想表現給助總看」
2023第五屆經典賽中華隊的第3場比賽以9比5擊敗荷蘭隊，保住晉級八強複賽的機會。賽後中華隊總教練林岳平特別點出中繼4.1局無失分的吳哲源，稱他與黃子鵬合計7局的精湛投球，是球隊的贏球關鍵。吳哲源賽後受訪時坦言：「這是我首次國際賽，想盡我的能力投給國人看！」還透露中職母隊中信兄弟的總教練林威助，在他到中華隊集訓時有給他一些叮嚀，「感覺好像帶著助總的鼓勵去集訓」。而吳哲源也不想漏氣，想拿出好表現給助總看。
記者簡名杉/台中報導
除了帶著助總的鼓勵外，吳哲源透露在出賽之前，牛棚投手教練王建民也有給他一些提點，提醒他要盡量把球壓低，不要把球投到腰帶以上，因為像荷蘭這種中南美洲球風的球隊，比較喜歡攻擊那個位置的球，在今晚的比賽收到不錯的成效。
其實在小組賽首戰吳哲源就有登板過，當時他繳出2局，被敲出3支安打失1分的表現普通。吳哲源透露，那是他個人首次的國際賽經驗，自己也想熟悉滿場球迷的感覺，努力把好的表現帶到今天，「大家都只有一致的目標，自己也會盡全力投好每一球。」
今晚中華隊喜獲二連勝，吳哲源說，大家都是以要打進東京複賽的目標努力，贏球大家都很開心、感動，同時也會繼續努力明天的重要戰役。
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