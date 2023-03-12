經典賽／前2戰只失3分！荷蘭教頭搖頭：投手表現差很多
中華隊今晚以9比5成功擊敗強敵荷蘭，在世界棒球經典賽分組預賽吞下首敗後，一舉拿下二連勝，並送給荷蘭本屆賽事第一敗。荷蘭隊總教練Hensley Meulens在賽後談到這場敗仗，坦言今天投手群在開局出現比較多保送，導致球隊整場比賽一路追趕，這過程中也都是前幾場比賽中沒見到過的狀況，直言自家投手的投球表現是跟前幾場差比較多的地方。
記者簡名杉/台中報導
談到本場比賽中華隊的表現，Meulens教練表示：「他們不斷攻擊，也都沒漏失掉失投球。」還認為中華隊打線一開始就有張育成擊出滿貫砲，整場比賽同樣有很好的打擊表現，所以才能一路領先到最後。
而投手部分，Meulens教練大讚中華隊的投手們今天都投的不錯，並且直言中華隊投手群證明了「在經典賽也能有好表現」。今晚封鎖荷蘭隊打線4.1局的吳哲源，Meulens特別點出他的速球、變化球都讓荷蘭打者摸不著球路、配球也很好，在吳哲源的封鎖下讓荷蘭打者無法越雷池一步，「需要給他肯定！」
明晚將與義大利迎來本屆經典賽的小組戰最終戰，Meulens教練仍保持一貫態度，強調「不會低估對手」，並且必須把A級表現拿出來才能贏球。而今晚的敗仗，Meulens說，會請選手們好好休息，比賽比完就把他忘掉，好好準備下一場比賽。