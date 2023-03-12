SBL／陳侑昫轟21　助衛冕軍大勝柏力力

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數據部分，柏力力布依得10分14籃板、朱恩麟拿下11分；臺銀陳侑昫21分6籃板、張家禾17分、以及瑪哈尼、王偉丞與潘祥偉各有12分進帳。
排名龍頭的裕隆納智捷對上台灣啤酒的賽事，第一節雙方你來我往，台啤多點開花，裕隆奮力追趕，柯旻豪的追平分後，班霸又賞了一顆火鍋，將氣勢要回來，第一節結束裕隆兩分落後。第二節，裕隆吳季穎、台啤王新瑋先是互砍外線，接下來兩隊手感進入冰河時期，好不容易由裕隆黃宗翰精彩的上籃打破冰層，不過台啤陳昱翰、王子綱第二節貢獻8分與9分，台啤帶著17分領先進入下半場。
第三節裕隆班霸吹響反攻號角，外線、禁區通通有，台啤暫停後穩住陣腳。第四節裕隆攻勢不停，給台啤不少壓力，裕隆靠著柯旻豪的3分球將比分追近至4分差，台啤暫停後再次回血。
但裕隆的韌性不只如此，柯旻豪抄截後上籃得分，將比數追近至2分差，讀秒階段，台啤蓋比拿下重要的籃板，裕隆想靠著犯規戰術爭取時間，不過沒能把握機會，終場台啤就以72:70，2分險勝裕隆，拿下重要一勝。
數據方面，裕隆夏普18分14籃板、班霸17分4籃板、柯旻豪13分6籃板；台啤蓋比11分12籃板、王皓吉16分7籃板、陳兆豪12分7籃板、陳昱翰13分、王子綱11分。