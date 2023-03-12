自由車環台賽14屆老將搭配超級菜鳥 中華隊盼延續總冠軍
2023國際自由車環台公路大賽今將在臺北市站點燃戰火，中華隊去年勇奪團體總冠軍，今年面臨其他22支隊伍包含4支世界二級職業車隊的嚴酷挑戰，中華隊5虎將面臨高強度的挑戰，「凱哥」馮俊凱鼓勵台灣年輕車手要努力拼出頭，而今年唯一1位中華隊「菜鳥」車手張誌盛，在贊助商720armour支持下，將把「Taiwan」圖騰戴在頭上，展現出台灣年輕車手勇於突破精神的精神，一起帶著台灣衝出國際！
記者廖聿偉/綜合報導
今年中華五虎將由第14次出賽環台賽的馮俊凱、今年旅外加盟一級職業車隊的杜志濠、全錦賽金牌的衝刺好手劉恩杰、團隊戰術經驗豐富的盧紹軒以及首次入選中華隊的新生代好手張誌盛組隊出賽，將以前輩帶新人的方式傳承中華隊拚戰精神，全力為台灣奮戰。
環台賽作戰經驗豐富的馮俊凱在環台賽前鼓勵台灣年輕車手，他說：「過去環台賽台灣的一些年輕車手，像蘇宇銘、去年的李廷威等人表現其實都很不錯，像去年的李廷威，雖然是初次參賽，但還是勇於在集團中突圍求取表現，應該可以多鼓勵這些年輕車手突圍的勇氣。」
而今年陣中中華隊5虎將唯一新人是剛滿21歲身高僅165公分的張誌盛，他去年環台賽只是在場邊觀看比賽的車迷，他說：「當時心想，我身台灣車手希望能去比過一次環台賽！」但沒想到這機會來的如此突然，張誌盛在去年底全國自由車公路賽獲得亞軍，讓他如願拿到參加今年環台賽的資格。
對於初次參加人生的首場多日公路賽，張誌盛也做足準備，今年2月赴泰國清萊進行兩周的移地訓練，他說：「每天的量基本上都是150公里起跳，確實大開眼界，對我有很大的幫助，特別在耐力上有很大的進步。」