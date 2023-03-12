非「礦坑金絲雀」！矽谷銀行倒閉　分析師籲別慌

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《美國之音》指出矽谷銀行倒閉主要兩大原因，一是被主要客戶、加密貨幣交易所FTX去年倒閉波急，當時監管當局對FTX的調查引起矽谷銀行客戶不安，因而觸發了擠兌潮。第二個原因則是矽谷銀行在面對擠兌潮時，被迫出售210億美元的優質債券，但這些債券價值受美聯儲升息影響大幅貶值，再加上這些債券尚未到期，拋售直接帶來18億美元的虧損。
不少評論分析指出，若不是美聯儲強硬升息，矽谷銀行以正常價格拋售債券，很可能就能募集到足夠資金應付擠兌，避免倒閉。
矽谷銀行倒是自2008年發生金融危機以來，最大一家銀行倒閉事件，也因此驚動了全球股市，銀行業股票集體跳水，也掀起外界憂心這場危機將會蔓延。不過凱西迪在接受《CNBC》採訪時，指出這是少數幾間銀行的獨特狀況，而矽谷銀行對債券的開口異常的高，這在過去1年給矽谷銀行帶來麻煩。
凱西迪認為雖然矽谷銀行倒閉引起投資人大規模拋售其它銀行股，但矽谷銀行獨特的高債券開口，意味著其崩塌不一定會蔓延至其他銀行業。凱西迪直言，該銀行「與眾不同」。矽谷銀行存款內，其小額客戶占比較低，使其面臨更大的風險。
由於矽谷銀行以向風險投資公司，以及私有的科技公司客戶提供貸款聞名。凱西迪表示，這類存款需要數十年積累，且由於利率變化，這些客戶不太可能提取存款，這使其他銀行資金結構比矽谷銀行更加穩定。