賈永婕應援中華隊「只穿比基尼看球」　回想：哪來的勇氣

慶中華隊抗荷成功！李易早餐店「荷包蛋免費送」：吃起來

▲男星李易昨日到台中洲際棒球場替中華隊加油，贏球後也開心宣布今（12）日早餐店要免費送荷包蛋。（圖／翻攝自李易臉書）
▲男星李易昨日到台中洲際棒球場替中華隊加油，贏球後也開心宣布今（12）日早餐店要免費送荷包蛋。（圖／翻攝自李易臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

繼10日戰勝義大利，中華隊昨（11）日在世界棒球經典賽（WBC）預賽A組以9：5擊敗強敵荷蘭，睽違10年成功「抗荷」，取得此次經典賽第二勝，讓全台球迷相當興奮，就連許多藝人也到場支持，其中男星李易昨晚也和友人們一起到台中洲際棒球場看球，不僅拍下峮峮跳應援舞的畫面，贏球後也開心宣布今（12）日早餐店「易百分板橋總店」消費即可免費加荷包蛋。

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▲李易女兒送巧克力給同學告白，讓他玻璃心碎滿地。（圖／翻攝自李易臉書）
▲中華隊打贏荷蘭，李易宣布早餐店免費送荷包蛋。（圖／翻攝自李易臉書）
李易昨日和哈孝遠、張立東、威廉、馮秉軒、黃蝶香等人一起到台中洲際棒球場替中華隊加油，「三國兄弟集合，來現場幫中華隊加油啊，感謝哈總邀約」，他不僅拍下張育成轟出滿貫砲的經典時刻，也不忘錄下「啦啦隊女神」峮峮在場邊跳應援舞的超香畫面，「滿貫炸裂，拍謝，都是我的聲音」。

▲李易和友人們到場支持中華隊，也不忘錄下峮峮跳應援舞的樣子。（圖／翻攝自李易IG）
▲李易和友人們到場支持中華隊，也不忘錄下峮峮跳應援舞的樣子。（圖／翻攝自李易IG）
中華隊以9：5擊敗荷蘭贏球後，李易也在IG限時動態宣布早餐店「易百分板橋總店」12日加荷包蛋免費：「慶祝贏荷蘭，今天我們店裡消費加荷包蛋不用錢，限100份」，興奮直呼：「吃起來」。

▲李易在IG限時動態宣布早餐店「易百分板橋總店」12日加荷包蛋免費。（圖／翻攝自李易IG）
▲李易在IG限時動態宣布早餐店「易百分板橋總店」12日加荷包蛋免費。（圖／翻攝自李易IG）
事實上，中華隊昨日雖然以0比1落後荷蘭，但是在二局開打，靠串連安打追平比分，隨後輪到知名球星「國防部長」張育成，場上正好滿壘，他面對防禦率王威斯特（Derek West）不負眾望轟出滿貫砲，幫助中華隊取得4分領先，不僅讓全場球迷熱血沸騰，就連美國球迷也大讚：「紅襪傳奇」、「守護者傳奇」。

▲WBC經典賽中華隊一壘手張育成敲出滿貫全壘打，回來開心和隊友慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
▲WBC經典賽中華隊一壘手張育成敲出滿貫全壘打，回來開心和隊友慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）



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