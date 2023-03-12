慶中華隊抗荷成功！李易早餐店「荷包蛋免費送」：吃起來
繼10日戰勝義大利，中華隊昨（11）日在世界棒球經典賽（WBC）預賽A組以9：5擊敗強敵荷蘭，睽違10年成功「抗荷」，取得此次經典賽第二勝，讓全台球迷相當興奮，就連許多藝人也到場支持，其中男星李易昨晚也和友人們一起到台中洲際棒球場看球，不僅拍下峮峮跳應援舞的畫面，贏球後也開心宣布今（12）日早餐店「易百分板橋總店」消費即可免費加荷包蛋。
記者郭佩蓉/綜合報導
李易昨日和哈孝遠、張立東、威廉、馮秉軒、黃蝶香等人一起到台中洲際棒球場替中華隊加油，「三國兄弟集合，來現場幫中華隊加油啊，感謝哈總邀約」，他不僅拍下張育成轟出滿貫砲的經典時刻，也不忘錄下「啦啦隊女神」峮峮在場邊跳應援舞的超香畫面，「滿貫炸裂，拍謝，都是我的聲音」。
中華隊以9：5擊敗荷蘭贏球後，李易也在IG限時動態宣布早餐店「易百分板橋總店」12日加荷包蛋免費：「慶祝贏荷蘭，今天我們店裡消費加荷包蛋不用錢，限100份」，興奮直呼：「吃起來」。
事實上，中華隊昨日雖然以0比1落後荷蘭，但是在二局開打，靠串連安打追平比分，隨後輪到知名球星「國防部長」張育成，場上正好滿壘，他面對防禦率王威斯特（Derek West）不負眾望轟出滿貫砲，幫助中華隊取得4分領先，不僅讓全場球迷熱血沸騰，就連美國球迷也大讚：「紅襪傳奇」、「守護者傳奇」。