王淨拍照技術差？曹佑寧1句甜護愛 她現身留言閃瞎全場
25歲「新生代女星」王淨憑多部電影走紅，先前公開認愛男友曹佑寧，獲得大批粉絲祝福，小倆口近日愈愛愈高調，上個月不僅同遊日本，還分別在個人社群上傳「男女朋友視角照」，豈料女方卻被網友虧「拍照技術有待加強」，對此，曹佑寧昨（11）日也在IG發文，替女友平反，王淨也現身留言區放閃。
記者郭佩蓉/綜合報導
曹佑寧近日在IG上傳上個月到日本玩的照片，雖沒有明講掌鏡者是誰，不過對比王淨社群上的照片，無論是地點、場景都一樣，很明顯是拍攝者就是王淨本人，也意外引起討論。豈料照片曝光後，立刻引起網友熱議，還有網友開始比起兩人的拍照技術，最後，曹佑寧的「男友視角照」也獲得壓倒性勝利，多數網友皆認為曹佑寧拍的比王淨還好。
不過曹佑寧對於網友們的評價似乎不以為意，昨（11）日又公開一系列到日本遊玩的照片，還曖昧地說：「其實拍的還不錯？？？」甜蜜幫女友平反「拍照技術待加強」的評論，貼文一出，已有2.5萬人按讚，歌手柯朋宇還笑回：「勉勉強強啦（找死？）」豈料被王淨當場抓包：「你自己注意一點！」曹佑寧也趕緊出面，並Tag王淨：「忍住！」隔空放閃。
兩人你一句我一句大方放閃，也立刻掀起熱議：「小曹IG是否已被操控」、「求生欲開始出來了，好啦不錯啦」、「快來嗑糖，我終於吃到糖了，好甜好好吃」、「快被您笑死」、「人怎麼拍都好看，不過構圖方面要再加強」、「淨寶拍的好好看」、「『淨』然拍得這麼好」、「其實可以放閃ㄧ下跟王淨合照」、「女友視角欸」、「友情提醒，那個問號拿掉才不會跪算盤」、「小曹！文案是被逼的你就眨眨眼，哈哈」、「喊話稱讚嗎」、「要幸福」。