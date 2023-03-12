經典賽／戰荷蘭驚見「變形蟲好球帶」？網全炸鍋：超傻眼
世界棒球經典賽（WBC）11日中華隊「抗荷」成功，以9比5擊敗荷蘭拿下預賽2連勝，可過程中有不少民眾質疑，裁判認定好球帶的標準似乎並不一致，在第4局攻防戰時，便出現總教練林岳平上場與主審爭論的景象，雖中華隊最終奪得勝利，可球迷的怒火難以熄滅，發文怒批：「完全變形蟲！」。
記者李惠婷/綜合報導
每場棒球比賽中，裁判判定的好球帶將會主宰比賽走向，故當裁判標準不一致時，就會被球迷認定為「變形蟲好球帶」。在此次中華隊對戰荷蘭隊，賽後便有網友於PTT發文，認為前幾局就算了，但八局上的好球帶非常緊，「明明好球就是不撿，搞到一堆人不爽，然後還丟了兩分，當中華隊好欺負嗎？」，並質疑「大聯盟裁判是不是過譽了？」。
氣憤的球迷群起附和，表示「4444，前幾場的還很正常的說」、「不同標準來判是怎樣」、「前幾場還不錯，這場真的爛」、「多浪費一兩個投手」、「WBC常會出現低級MLB裁判」、「波西條款也無視，什麼鬼」、「這場變形成這樣，不知道在幹嘛」、「本來因賽楊吳的神表現，宋有機會可以不用上，唉...」。
有網友在Dcard上發起同樣的討論，「看到李振昌那幾球真的傻眼，我一球一球盯著官網，好幾個邊緣被判壞==，同樣位置上個荷蘭投手就是好球，完全變形蟲」、「真的不是要偏心，客觀看還是覺得很扯欸，一直搞」、「看來科學輔助判決真的是必要，不然真的就給一群眼盲判= =」、「主審在搞，賠上了陳冠宇、宋家豪，下一場難打了，本來李振昌就能結束的」、「最好明天不要遇到投手問題」。