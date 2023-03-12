回不去了！習近平獲第三任期　分析：親信治天下難回頭

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《自由亞洲電台》報導，對於習近平再次成為中國國家主席，旅居日本的中國問題學者洪湘南認為，習近平在去年的中共二十大上已經再次成為中共最高領導人，如今國家主席只是增加了一個身份，「這是走個程序而已，習近平在中國已經是『天花板了』。這是共產黨百年歷史上，從沒有過的一統江山。毛一代時候不管怎麼說，還能做點樣子，毛的政治手段比他們高很多，一輩子也沒有把周恩來弄掉。」
洪湘南稱，從李強出任國務院總理一系列人事佈局可見，未來李強負責政務，丁薛祥負責黨務，但現在領導人遠不如毛澤東。「毛澤東知道帝、相之間，應該是你做的事，你老老實實去做。你現在搞清一色，有沒有能臣、有沒有幹臣，從他們這些人的履歷來看，除了工農兵學員和中學生以外，沒有什麼治國的基本理念，這是讓人最忌諱的，現在能不能治天下是另外一個概念。」
洪湘南認為，以現在中共的執政方向，已經回不到過去，「連掉頭都無法了」，除非是下一代領導人還有機會。
另一名時事評論人士王正接受《自由亞洲電台》採訪時表示，從這次人大選舉可以看出，當制度沒有制衡時候，就像汽車失去了煞車，結局可想而知，「當一個聲音出現的時候，沒有反對的聲音，這個國家就會走向消亡。」
中國國家主席任期原本規定為兩屆，2018年，全國人大修改《憲法》取消國家主席和軍委主席任期制。當時不少評論都指出，這是為了習近平第三次連任而進行清掃法律上的障礙。