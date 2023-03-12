經典賽／中華隊逆轉滿貫太神！日網友感動狂讚：這很台灣
世界棒球經典賽（WBC）11日中華隊「抗荷」成功，雖然開局就失分，但張育成在第2局暴打5分逆轉超前，之後便再未落後，以9比5擊退荷蘭拿下預賽2連勝，若能延續氣勢於12日順利擊敗古巴，中華隊就能以小組第一之姿挺進東京複賽。而這場逆轉勝不僅讓台灣民眾相當感動，日本網友也極其關注，大讚這精神「非常台灣！」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於PTT發文，分享推特上日本網友針對中華隊對上荷蘭隊的想法，「失去的就討回來! 這很台灣！選手跟球迷的精神簡直合為一體了」、「it's gone！有啦！滿貫全壘打！台灣逆轉！」、「台灣太猛了，這下不知道誰會A組第一了」、「台灣把荷蘭也抓進來大混戰了」、「既使領先成這樣，台灣的投手陣會讓人不能安心啊，台灣這種強攻也被強攻的風格」、「台灣贏了荷蘭，這下A組真的有趣了」。
部分日本網民則是表達了對台灣應援風格的喜愛，「台灣的應援看起來真的很歡樂，啦啦隊非常讚，應援也是」、「台灣追平後的現場簡直像祭典大騷動」、「台灣的逆轉滿貫讓全場high翻！荷蘭的板凳區像在靈堂守靈似的-_-」、「台灣現在是很流行敬禮是吧」。
而亮麗青春的啦啦隊女孩們，毋庸置疑地成為眾人的焦點，「這是台灣兼樂天桃猿啦啦隊的林襄對吧？日本武士隊現在看起來很安全，就看一下台灣比賽吧！是看台灣喔！是台灣！樂天女孩應該都有來應援吧？」、「為了這次WBC中職組了夢幻啦啦隊... 順帶一提左邊數過來第3位那位最會晃的就是大家最喜歡的峮峮」。