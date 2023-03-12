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經典賽／最快球速沒破130　捷克電工三振大谷美媒都驚奇

▲捷克投手Ondrej Satoria 。（圖／美聯社／達志影像）
▲捷克投手Ondrej Satoria 。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

「天使全明星球員大谷翔平在世界棒球經典賽(WBC)中被一名電工給三振」美媒《USA TODAY》在標題上斗大的寫著這幾個字。捷克投手Ondrej Satoria昨天在對日本隊的比賽中，前3局投出相當好的表現，而他的職業也格外受到外界的關注。

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此役前3局日本隊陷入苦戰，被Satoria特別的節奏和球路變化給限制住，3局下半他更是在正面對決的情況下，讓大谷翔平2度揮空、吞下三振。雖然日本最終仍以10:2取勝，但捷克軍在實力有差距的情況下，打出頑強的比賽讓人印象深刻。

捷克隊的陣中只有1名大聯盟球員——有11年資歷的內野手Eric Sogard。而除了他和一些小聯盟球員之外，其他人大部分出自大學和捷克棒球聯賽，這些有才華的業餘球員，在沒有國際賽打時，就像平凡人一樣去從事其他工作。」

而這就是Satoria在三振掉大谷翔平後如此激動的原因。他在日常生活中是一名電工技師，讓人驚奇的是，他的球速沒有超過79 MPH過(約時速127公里)。

被換下場後，Satoria在休息室接過了三振大谷的球，也將它舉起來得意的笑了笑。《體育畫刊》報導了這一則比賽花絮，比賽結束後大谷也在個人社群網站上對其表達了敬意。




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