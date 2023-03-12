台北工具機展落幕　吸引逾百國買主參與、展後商機可期

由對外貿易協會與機械公會共同主辦的「2023年台北國際工具機展TIMTOS」 ，於南港展覽館1、2館、台北世貿1館，集結逾千家廠商近6200個攤位一連展出6天，日前畫下完美句點。
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貿協指出，本屆TIMTOS獲得上銀、友嘉、東台、程泰、台灣引興、高明、台灣瀧澤、海德漢、和和等大廠一致好評，國際買主對於產品的洽詢也更加深入、熱切，展場上接單捷報頻傳，像是我國最具規模的CNC車床製造商之一「程泰機械」、龍門領導品牌「高明精機」、以各式加工中心機聞名的「崴立機電」與「快捷機械」、專注於滾牙機的「優廉機器」、科技大廠「台達電子」等眾多展商皆取得可觀的現場訂單，「遠東機械」也成功拿下來自許多新南向的企業訂單。
貿協提到，來自美國Haas Automation的買主代表認為，在今年TIMTOS看到更多廠商生產新式零件，選擇性比以往都更多，而印度買主團代表及西班牙工業雜誌Interempresas記者則誇讚台灣工具機有能力提供跟歐洲一線品牌同等品質，但價格卻親民的產品，不僅性價比出色還非常耐用。
此外，TIMTOS 2023精彩的週邊活動如未來製造趨勢論壇、ESG永續學堂、智造工作坊、離岸風電新機會研討會、綠色工具機產業對談、金屬加工生態系主題導覽等同樣叫好叫座，五天洞見舞台吸引共近千人次現場參與。
貿協表示，此次展覽後續潛在商機可期，下屆台北國際工具機展TIMTOS將於2025年3月回歸，持續引領工具機及製造業趨勢。