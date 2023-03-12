林襄高難度自摸片流出！神級視角「極品性感身材」全看光
樂天女孩林襄擁有精緻五官、E級火辣身材，IG坐擁156萬人追蹤，是許多人心目中的啦啦隊女神，近日擔任世界棒球經典賽（WBC）「經典女孩」一員，人氣再攀新巔峰，甚至紅到日本去，被日媒稱讚是「異次元等級」正妹。工作行程滿檔的她，與沈玉琳主持的網路節目10日播出全新一集，她不僅做出高難度自摸動作，還大方曬出傲人上圍，火辣程度讓粉絲們鼻血狂噴。
記者郭佩蓉/綜合報導
林襄在網路節目《威廉沈歡樂送》穿著性感瑜珈服，曬出E級傲人上圍，和瑜珈老師Dudu一起做出高難度自摸動作，兩人一起用左手把右手扳到側邊，再順勢往下讓手摸到胸部，林襄和老師都「自摸」了幾下，雖然福利給盡，但這個高難度自摸動作也讓沈玉琳忍不住直呼：「好像靈異片！」林襄聽見後也學起「喪屍」，完全零偶包，可愛模樣笑翻全場。
老師接著帶林襄做了幾個瑜珈姿勢，在做「眼鏡蛇式」時，林襄深邃事業線一覽無遺，不過因為肩頸較緊，動作和老師有些落差；接著在做「貓牛式」時，林襄雙手、雙腳在瑜珈墊上，將整個背往上推，她也直呼：「這個我擅長！」還突然興奮扭腰抖動，使畫面超養眼，讓粉絲們大飽眼福，鼻血狂噴，紛紛稱讚：「襄真的很厲害，很認真」、「努力嘗試各式難度動作的林襄真的可愛又敬業」、「這集也好襄，林襄最香了」。