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Meta又砍人！裁員規模料與去年13%相同　元宇宙設備喊卡

▲臉書母公司Meta近期將公布多輪裁員行動，其精簡人數累計可能會與2022年的13％裁員規模相差不遠。（圖／美聯社／達志影像）
▲臉書母公司Meta近期將公布多輪裁員行動，其精簡人數累計可能會與2022年的13％裁員規模相差不遠。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心/綜合報導

隨著疫情、戰爭、通膨影響，美國多家大企業都紛紛想方設法精簡人力，臉書母公司Meta在去年底迎來最大規模裁員潮，如今又爆出，即將裁減1.1萬名員工，規模可能將與去年的13%差不多。

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根據《華爾街日報》報導，Meta最快將於週一（13）宣布新一輪裁員行動，遭裁撤對象可能主要以非工程類職位受到的衝擊尤為嚴重。與此同時，為了配合人力縮編行動，Meta還會結束部分計畫與解散相關團隊人員。知情人士透露，被取消的項目包括元宇宙部門Reality Labs正在開發的一些穿戴設備，以及2019年新成立的產品實驗小組（NPE）。

此外，據悉Meta考慮將辦公室改為「共用辦公桌」形式，且精簡管理階層，把類似工作類型的職員全分配到同一名主管之下。

Meta於2022年約莫裁員1.1萬人，佔其員工總數13%。傳今年的裁員比例會和去年差不多，不過目前尚不清楚確切人數，另有消息稱資遣費會與去年11月相同，落在4個月工資左右，為科技業裁員提供最豐厚者。

Meta財務長Susan Li於9日出席2023年摩根士丹利科技、媒體和電信論壇時表示，將繼續審視公司整體業務，包含囊括Facebook、Instagram等應用程式的Family of Apps部門，還有Reality Labs，以評估資源部署。Susan Li稱，「這將會導致我們必須做出一些艱難的決定，結束部分項目，並把資源從某些團隊轉移出去。」

Meta執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）稍早曾表示，2023年會是「效率年」，可能會結束部分計畫。

由於景氣下滑等原因，全球科技業近來掀起裁員潮，包括亞馬遜（Amazon）、Google及推特（Twitter）等多家公司紛紛宣佈解僱部分公司員工。根據layoffs.fyi網站統計，自2022年以來，科技業的人力精簡總數已逼近30萬人。

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