Meta又砍人！裁員規模料與去年13%相同　元宇宙設備喊卡

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此外，據悉Meta考慮將辦公室改為「共用辦公桌」形式，且精簡管理階層，把類似工作類型的職員全分配到同一名主管之下。
Meta於2022年約莫裁員1.1萬人，佔其員工總數13%。傳今年的裁員比例會和去年差不多，不過目前尚不清楚確切人數，另有消息稱資遣費會與去年11月相同，落在4個月工資左右，為科技業裁員提供最豐厚者。
Meta財務長Susan Li於9日出席2023年摩根士丹利科技、媒體和電信論壇時表示，將繼續審視公司整體業務，包含囊括Facebook、Instagram等應用程式的Family of Apps部門，還有Reality Labs，以評估資源部署。Susan Li稱，「這將會導致我們必須做出一些艱難的決定，結束部分項目，並把資源從某些團隊轉移出去。」
Meta執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）稍早曾表示，2023年會是「效率年」，可能會結束部分計畫。
由於景氣下滑等原因，全球科技業近來掀起裁員潮，包括亞馬遜（Amazon）、Google及推特（Twitter）等多家公司紛紛宣佈解僱部分公司員工。根據layoffs.fyi網站統計，自2022年以來，科技業的人力精簡總數已逼近30萬人。