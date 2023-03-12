經典賽／集氣勝古巴！三明治吃起來　3家餐廳吃完飛東京

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🥪Este día 這一天異國廚房
主打古巴三明治的「Este día 這一天異國廚房」藏在台北公館，供應自製麵包烹製的古巴三明治、古巴街頭鳳梨漢堡等國民特色餐點，搭配內用飲料可無限暢飲的好康，吸引鄰近家庭客與學生族群。夜晚還轉變為異國風餐酒館，現在更同步轉播WBC世界棒球經典賽事，搭配提供棒球套餐優惠。
店內最熱銷的「哈瓦那BBQ牛古巴諾」採用結實的厚切板腱牛肉，刻意不醃製呈現原始肉味帶嚼勁，搭配主廚特調BBQ燒烤醬、酸黃瓜與黑胡椒火腿，大啖燒烤焦香氣息！而招牌「mojo豬古巴三明治」，循傳統做法採用糖醃火腿和烤豬肉創造鹹甜交織的美味，腿肉以柳丁汁基底與香料做成的古巴醃汁（cuban mojo），醃滿九九八十一天（Just a joke）才火烤，搭配黃芥末醬、酸黃瓜、滿滿融化的起司，融合出微酸微苦微甜的風味。
《NOWnews今日新聞》搶先告訴大家，「Este día 這一天異國廚房」還將於下週推出期間限定「豪華Prime等級厚切牛排古巴諾」及「豪華Premium豬肋排古巴諾」，分別以10盎司無骨牛小排及約4支豬肋排重本製作，大大滿足肉肉控！
🥪TOASTERiA CAFE 吐司利亞
不只地中海料理，主打地中海生活態度的「吐司利亞 TOASTERiA CAFE」，已是饕客熱愛的十多年老品牌，份量澎湃又吃不膩的餐點最令人稱讚。除了電影《五星主廚快餐車》裡銷魂的「古巴諾三明治」；還自豪擁有「全世界最豐富、最有創意的帕尼尼菜單」與完全掌握「烤起司的藝術」，一口氣提供超過13種起司創意；以及來自以色列、摩洛哥、埃及、希臘、西班牙、法國、義大利等國的豐富香料、特製20種獨門醬料打造的異國美味。
經典「古巴諾三明治」在煎烤至外酥內軟的厚實麵包中，抹上一點黃芥末醬，夾著滿滿慢烤到軟嫩的古巴式手撕豬里肌，並搭配火腿、瑞士起司、酸黃瓜跟焦糖洋蔥，豪邁一口咬下眾多美味，融化的瑞士起司跟肉汁搭在一起、邊吃邊滴汁有夠juicy！而且「吐司利亞 TOASTERiA CAFE」的所有料理都可以從早上吃到凌晨全天候供應，隱蔽在城市內的花園夢境空間，常常讓人賴著不想走啊。
🥪ABV Bar & Kitchen 加勒比海餐酒館
以ALCOHOL BY VOLUME酒精濃度縮寫作為品牌名的ABV餐飲集團，致力於推廣精釀啤酒搭餐文化。主打6種料理風格的10間餐酒館，推陳出新各形各色異國料理風格，配上完整的啤酒專業知識。其中「ABV Bar & Kitchen 加勒比海餐酒館」以加勒比海與中南美洲的香料為元素，提供從古巴到貝里斯、聖克里斯多福的加勒比，從厄瓜多、巴西、到秘魯的拉丁美洲，各國傳統風味菜與街頭料理，並能搭配來自世界300款精釀啤酒。
店內經典的古巴三明治，使用義大利巧巴達麵包搭配特製豬里肌，豬里肌在醃漬一整晚後，採低溫烘烤後切片，能保留鮮嫩肉汁與Q彈口感，再將帕馬火腿薩拉米、酸黃瓜一起壓入，並融入道地奶油醬汁，越吃越涮嘴；另外還有鮮嫩牛肉、BBQ手撕雞、燻鮭魚三種口味。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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