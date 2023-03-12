經典賽／戰古巴不能輸！關鍵失分率曝 前中職名將點隱憂
世界棒球經典賽（WBC）11日中華隊「抗荷」成功，以9比5擊退荷蘭拿下預賽2連勝，若能延續氣勢，於12日比賽順利擊敗古巴，中華隊就能以小組第一之姿挺進東京複賽，但如果走向不同，就得將主動權讓給他隊，觀察別隊對戰情況。網友對此熱烈討論，而愛爾達球評、前台灣大聯盟和中職名將「大胖」鄭景益，也在賽後點出中華隊對陣古巴的隱憂。
記者李惠婷/綜合報導
中華隊首戰巴拿馬落敗，但後續勢如破竹贏過義大利及荷蘭，拿到2勝1敗的戰績，接下來的晉級之路將有三種情況，情況一是中華贏過古巴，能以小組第一的順位晉級；情況二是中華輸給古巴，而荷蘭贏過義大利，屆時中華隊確定遭到淘汰；情況三為中華輸古巴，荷蘭輸義大利，這情況的戰況最為混亂，A組5支球隊戰績都將變為2勝2敗，因此將把5隊的「失分率」共同比較，中華隊將有超高機率被淘汰。
對此，PTT網友也不樂見於情況三，若A組5隊都是2勝2敗，勝負關係難以比出，將比失分率大小，目前失分率是荷蘭：0.46、古巴：0.52、義大利：0.59、巴拿馬：0.60、中華：0.89（四捨五入至小數點第二位），眾人認為「目前是有點抖，還是希望穩穩拿下」、「第一場真的太傷」、「真希望能贏古巴，這樣晚上好好幫義大利加油」、「所以才說第一場最不該輸，輸了才知道偷球數沒意義」。
鄭景益則在中華隊擊敗荷蘭隊後點評，據大會規定，投手若已連續2天出賽，必須休息1天才能再次出賽，而經過對荷一役，今日中午對陣古巴時，陳冠宇、宋家豪都確定無法上場，這對中華隊投手來說是很大的考驗，但他也提及陣荷蘭中繼1局無失分的陳禹勳，認為其會於中華隊牛棚扮演重要角色。