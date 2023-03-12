新住民多肉植物療癒課程　與外籍配偶同歡

我是廣告 請繼續往下閱讀
新竹市服務站3月份也推出「心花開心樂園之療癒多肉製作」新住民家庭教育暨法令宣導，邀請外籍配偶關懷協會理事長賀豫驪女士帶領學員透過園藝自我療癒。賀老師準備精美簡報，在課程開始前先帶學員認識園藝治療與各式多肉植物，而後帶著學員妝點多肉盆栽；老師表示，學員用溫柔感恩的心與植物對話，植物也能感受得到並展現，達到雙向療癒。參與課程的緬甸籍雪燕表示，賀老師幽默風趣，課程中充滿歡笑；老師也要學員為盆栽取名並悉心呵護，讓她多了個多肉寶寶可互動，生活中增添了些樂趣。
另外，因應國際婦女節，新竹市服務站推出「革心生活之藝之經典皮革創作」多元文化宣導，邀請印尼籍黃文靜講師帶領學員製做獨一無二的皮革零錢包，讓學員不論私藏或送禮兩相宜。來自香港的曉彤表示，能自己一針一線縫製完成皮革零錢包，讓她很有成就感，且還能打印自己與先生的名字，讓她在接下來的白色情人節不愁沒禮物送先生。
目前移民署推動外來人口擴大自行到案專案，在持續推廣下，一名越南籍阮姓女士在逾期未超過90天下，主動到新竹市服務站投案。阮女表示，去(111)年11月30日，她持停留簽證來台照顧生產的女兒，在忙碌與陪伴孫子女的幸福時光中未諳時效而導致逾期，雖逾期天數不高，但感謝移民署推出擴大自行到案專案，讓她只需繳最低罰鍰新台幣2000元，不用被收容也無須被管制，出境後即可再申請簽證入境協助女兒照顧甜蜜的負擔。
移民署新竹市服務站站主任藍紹譽表示，移民署藉由推動「新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫」及執行「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，持續表達對新住民與外來人士的關照。預祝取得勞動部證照的優秀新住民都能在時效內成功申辦新住民證照獎勵金，讓過往的努力都能有圓滿的收穫。更呼籲已在台逾期停、居留的外籍人士，把握「擴大自行到案」機會於6月30日前到移民署自行到案。