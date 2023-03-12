40歲陳妍希「素顏健身照」曝 逆齡生長網驚：太像高中生
女星陳妍希因與柯震東合力主演，改編自作家九把刀小說的愛情片《那些年，我們一起追的女孩》而走紅。西元2016年，陳妍希與男星陳曉結婚，育有1子，婚後便將事業重心移轉自中國大陸；她近日在社群平台上曬出「健身素顏照」，臉上豐富的膠原蛋白，令人難以想像，陳妍希今年5月即將年滿40歲。
記者黃雅琪/綜合報導
陳妍希近日在社群平台上分享「健身素顏照」，並寫下重新開始健身的心得：「久違了的健身～停了10個月的健身終於重新開啟了，都已經快忘了健身有多累，今天是重訓1小時跑步機45分鐘。」而健身所帶來的疲憊，也讓陳妍希直呼：「每次健身的時候就只有一個感受，再也不要吃東西了，累死。」她道出女明星維持身材的辛勤付出。
照片中的陳妍希，臉上沒有一絲彩妝，素顏模樣濃眉大眼簡直是天生麗質，她頭髮綁起馬尾、穿著全套的黑色運動服裝，即使不常運動仍然維持著好身材，她還問網友如何穿搭：「還有沒有人可以告訴我，這個長度的褲子到底要怎麼穿襪子啊？穿船襪腳環會冷，但穿長的襪子好像也怪怪的。」網友看見陳妍希的逆齡生長模樣，紛紛留言「好嫩啊！像18歲」、「也太像高中生了吧！」、「娃娃臉好可愛」。