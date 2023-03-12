峮峮領「最香啦啦隊」合照！她哀怨孤獨站一邊　真相揭曉

幸運女神壯壯小背心太性感！一到場「中華隊就追平比分」

▲啦啦隊女神、樂天女孩壯壯特地搭高鐵南下台中，一到場中華隊就追平比分，也被讚中華隊幸運女神。（圖／翻攝自壯壯IG）
▲啦啦隊女神、樂天女孩壯壯特地搭高鐵南下台中，一到場中華隊就追平比分，也被讚中華隊幸運女神。（圖／翻攝自壯壯IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

中華隊昨（11）日在世界棒球經典賽（WBC）預賽A組以9：5擊敗強敵荷蘭，睽違10年成功「抗荷」，取得此次經典賽第二勝，讓全台球迷相當興奮，希望今（12）日對上古巴也能順利贏得比賽，前往東京。而昨日對上荷蘭，2萬球迷到場支持，其中樂天女孩、啦啦隊女神「壯壯」也不例外，她特地搭高鐵南下台中，一到場中華隊就追平比分，也被讚中華隊幸運女神。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲壯壯趁著228連假飛往泰國旅行。（圖／翻攝自壯壯IG）
▲啦啦隊女神壯壯擁有甜美臉蛋、火辣身材。（圖／翻攝自壯壯IG）
▲壯壯穿著低胸白色小可愛，傲人上圍一覽無遺，下身則是搭配牛仔短褲，大方曬出一雙美腿。（圖／翻攝自壯壯IG）
▲壯壯穿著低胸白色小可愛，傲人上圍一覽無遺，下身則是搭配牛仔短褲，大方曬出一雙美腿。（圖／翻攝自壯壯IG）
壯壯昨日與陸筱晴、曲曲和沐妍在場邊替中華隊加油，並更新IG限時動態，表示自己一到洲際棒球場，中華隊就追平比分，開心到直接喝起啤酒，只見她穿著低胸白色小可愛，傲人上圍一覽無遺，下身則是搭配牛仔短褲，大方曬出一雙美腿。

▲壯壯表示自己一到洲際棒球場，中華隊就追平比分。（圖／翻攝自壯壯IG）
▲壯壯表示自己一到洲際棒球場，中華隊就追平比分。（圖／翻攝自壯壯IG）
▲壯壯（右）和陸筱晴（左）、曲曲（中）和沐妍（下）親臨洲際棒球場替中華隊加油。（圖／翻攝自壯壯IG）
▲壯壯（右）和陸筱晴（左圖左）、曲曲（左圖中）和沐妍（左圖下）親臨洲際棒球場替中華隊加油。（圖／翻攝自壯壯IG）
在替中華隊加油的同時，壯壯也不忘拍下「經典女孩」們在場邊賣力應援的畫面，嗨喊：「這畫面太香了！」並標記林襄、籃籃和孟潔的IG，還與樂天桃猿女團長Rina開心合照，「來幫我寶貝應援」；最後中華隊贏球，壯壯也化身小球迷，和全場一起嗨喊：「Team Taiwan，贏球了，贏了，加油，我們最棒，中華隊」，網友們也紛紛留言：「原來是壯壯加持中難怪這麼厲害」、「有你加持，就是贏」、「壯壯有去就是加分」、「贏了」、「我的女神好美」。

▲壯壯（右圖右）拍下「經典女孩」們在場邊賣力應援的畫面，還與樂天桃猿女團長Rina（右圖左）開心合照。（圖／翻攝自壯壯IG）
▲壯壯（右圖右）拍下「經典女孩」們在場邊賣力應援的畫面，還與樂天桃猿女團長Rina（右圖左）開心合照。（圖／翻攝自壯壯IG）
事實上，中華隊昨日雖然以0比1落後荷蘭，但是在二局開打，靠串連安打追平比分，隨後輪到知名球星「國防部長」張育成，場上正好滿壘，他面對防禦率王威斯特（Derek West）不負眾望轟出滿貫砲，幫助中華隊取得4分領先，也讓全場球迷熱血沸騰，可以說是當晚最高潮的時刻。

▲壯壯和全場一起嗨喊：「Team Taiwan」。（圖／翻攝自壯壯IG）
▲壯壯和全場一起嗨喊：「Team Taiwan」。（圖／翻攝自壯壯IG）
▲WBC經典賽中華隊一壘手張育成敲出滿貫全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
▲WBC經典賽中華隊一壘手張育成敲出滿貫全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
▲WBC經典賽中華隊一壘手張育成敲出滿貫全壘打，回來開心和隊友慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
▲WBC經典賽中華隊一壘手張育成敲出滿貫全壘打，回來開心和隊友慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 


更多「經典賽開打」相關新聞。

林襄高難度自摸片流出！神級視角「極品性感身材」全看光

小龍女正妹挺中華隊！「身材曾走樣」籲：少批評、多鼓勵

中華隊抗荷成功！李易直擊「張育成轟滿貫砲」：免費送蛋

林襄15秒性感片被挖出！遭嗆「難怪孫生跟妳分手」不忍了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀