經典賽／1圖看懂「吳哲源多狂」！勝大谷翔平、達比修有
世界棒球經典賽（WBC）11日中華隊以9比5擊敗荷蘭，除了張育成在第2局暴打5分逆轉超前外，吳哲源中繼4.1局無失分好投的精采表現也廣受日本民眾關注。對此，粉專「翔平的小象粉絲團」便整理吳哲源與日本的大谷翔平、達比修有於此次預賽之投手數據，表示：「一張圖告訴你為什麼吳哲源會受到日本關注」。
記者李惠婷/綜合報導
臉書專頁「翔平的小象粉絲團」用1圖整理出3人在此次預賽的投球成績，一對比就能知道，吳哲源的投球局數（IP）、投手自責分（ER）及被安打數（H）都非常不錯，三振數（SO）則為4，面對敵對為美國職棒大聯盟（MLB）球員的人數也是最多。
日職退役球星五十嵐亮太就曾特別透過翻譯對吳哲源提問，吳哲源回覆控球是自己一直以來的優勢，上場就是想辦法展現優勢。而荷蘭教頭謬仁斯（Hensley Meulens）也曾誇他：「他真的很不錯，速球、滑球、變化球等，摸不著他的球路，那幾局讓我們沒辦法得分，我也覺得他得配球很不錯，無法預測」。
今（12）日中午對陣古巴的先發打序已出爐，一棒鄭宗哲（二壘）美職匹茲堡海盜小聯盟體系；二棒林立（DH）樂天桃猿隊；三棒林子偉(右外野）美國獨立聯盟長島鴨隊；四棒張育成（一壘）MLB波士頓紅襪；五棒吳念庭（三壘）日職埼玉西武獅；六棒吉力吉撈鞏冠（捕手）味全龍；七棒陳傑憲（中外野）統一獅；八棒王柏融（左外野）日本火腿鬥士；九棒 江坤宇（游擊手）中信兄弟；先發投手 陳仕朋 富邦悍將。