專訪／曹雅雯揭隱婚真相！享受自由不生子　爆聲音出狀況

我是廣告 請繼續往下閱讀
曹雅雯提到專輯中最喜歡〈毋是少女〉，「我覺得背後的故事讓我很有感觸，歌曲原型是《孤戀花》裡的2個女生，被家暴、性侵，這首歌等於給她們一個安慰。」說起家暴，曹雅雯其實感到很不解，「怎麼可以弄痛心愛的人？我對這種想法很好奇，不要說對自己身邊的人，正常的人都不會去傷害另外一個人。」
由於專輯偏向禁忌，曹雅雯也分享在創作歌曲〈十三號水門〉時，碰上離奇的狀況，「我寫這首歌的時候去淡水民宿住，民宿有一個陽台，我就拿著吉他寫歌，邊小酌，隔天早上醒來要退房的時候，我發現我喝到斷片，還自拍錄了超級多我不知道在幹嘛的影片，而且還講了5、6分鐘，不知道在講什麼，然後這首歌也已經寫完了，詞曲全好，滿神奇的。」
對於感情有自己一套見解的曹雅雯，去年被爆出結婚、離婚一事，她直球回應：「沒有啊！這樣好慘欸，我還被傳過生小孩待產，只因為我太久沒出來，然後就會有一些想法，俗稱腦補。」被問到結婚會不會公開，曹雅雯卻表示不會，「就像辦公室戀情，在一起的時候很好，大家都知道沒在一起了，這樣就會很尷尬。」她也透露人生中應該不會有小孩的出現，「我看我朋友有些都已經生小孩了，想去哪裡旅行，卻又要顧小孩，事事都以小孩為主，我享受一個人想去哪就去哪，不受拘束的感覺。」
至於今年會不會舉辦演唱會，曹雅雯突然自爆嗓子出問題，「我有嚴重的胃食道逆流，可能沒辦法唱久，會啞掉，目前就且看且走。」她提到是在專輯《自本》的時候開始出現病況，當時還有輕微厭食，當時狀況甚至嚴重到整個人會因此沒辦法動。