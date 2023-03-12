確保緊急事件發生不斷網 數發部：低軌衛星PoC離島優先
中華電信兩條台馬海纜於2月初發生的斷纜事件，影響馬祖地區民眾通信服務，引發各界關注，數位發展部指出，將在明年年底前我國的700餘個重要基礎設施場域，以及3個國外站點，設置低軌衛星地面接收站，並優先在馬祖等離島做概念性驗證（PoC），確保緊急事件發生時仍可順利通訊。
記者鄭妤安／台北報導
中華電信兩條台馬海纜，分別在今年2月2日晚間及2月8日中午發生斷纜，影響馬祖地區民眾使用網路，中華電信在利用先前228假期加緊趕工下，提前至3月6日擴增後台馬微波系統總容量，由原本的2.2Gbps提升至3.8Gbps，增加比率約73%，對當地民眾的通信服務有許多助益，不過此事也引起NCC、數位發展部及國民黨立委陳雪生、民進黨立委洪申翰關注，同時也引發「若台海發生衝突，北京恐將鎖定台灣對外的海底電纜為目標」的憂慮。
行政院已核定數位部「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，透過非同步軌道衛星（包含中軌跟低軌衛星），將在明年年底前我國的700餘個重要基礎設施場域，以及3個國外站點，設置低軌衛星地面接收站，並優先在馬祖等離島做概念性驗證（PoC）。
PoC的用意是為了驗證非同步軌道衛星在台灣提供通訊服務的可行性，測試低軌通訊衛星在視訊會議、網路電話、直播系統等的可行性，確保緊急狀況可作為應變管道，並不提供一般民眾購買服務。
海纜不僅作為經濟政治或是其他商業、文化、教育用途，還牽涉到國安軍事的用途，對此，數位部也已編列新台幣1.4億元預算協助台馬4號海纜增建，預計2025年完成。
針對外界關切台灣是否可能自建海纜船，數發部長唐鳳表示，會跟國家通訊傳播委員會（NCC）研究，至於陳雪生日前提出建議，國內海纜應比照國際海纜，核定為關鍵的基礎設施，唐鳳則指出，做好備援是第一優先，數發部有想是普及服務等相關經費，因此不一定要將其列為關鍵基礎設施，也能確保備援穩定性。