去泰國穿當地校服熱潮正夯　律師：恐犯法

隨著社群媒體興起，國際遊客開始偏好穿旅遊國家的傳統服飾或特色服飾來打卡拍照，融入當地的攝影照片掀起民眾仿效。近期，有遊客前往泰國時，除了穿著當地傳統服飾之外，還穿起當地制服來拍照，掀起泰國網友熱議。
記者賴正琳／綜合報導
被譽為「四千年一遇美女」的中國女星鞠婧禕，日前在泰國旅遊時，因為穿著當地學校的制服拍照並上傳網路，而引起話題。其實不只鞠婧禕，越來越多人前往泰國時會租借制服打卡，成為一股熱潮。泰國律師Ratchapol Sirisakorn在Facebook發文指出，根據泰國的《學生制服法》，非學生者穿着印有校名首個字母的制服，可能被視為假冒學生身份，最高可被判處支付1,000泰銖（約等同於新台幣800元）的罰款。但有指若民眾所穿制服上沒印有真的校名和姓名，或是穿著繡有「遊客到此一遊」的假制服，就不算犯法。
由於泰國學校的規範和制服規定頗多，甚至學生到大學也要穿制服，導致部分學生對穿著制服反而頗有怨言。當地網友因此認為這股制服打卡熱潮很有趣，有網友留言說：「穿校服的泰國學生渴望穿便服，穿便服的國際旅客卻要穿校服。」
雖然有律師認為穿制服的行為可能觸法，不過泰國教育部次長安塔蓬（Atthapol Sangkhawasi）在接受當地媒體採訪時表示，此舉不會觸法，他認為遊客的行為沒給泰國帶來任何損失，反而可宣傳旅遊業。他認為該法條的重點是不允許任何人模仿學生，以及打擊冒用學生身份進行不良意圖的違法犯罪行為，但遊客在泰國穿校服拍照屬於娛樂行為，無意不尊重或對教育機構造成損害，他更稱有看到遊客的打卡行為，他覺得很可愛。消息一出，讓許多年輕遊客感到放心，但如果要避免爭議，遊客租借制服時最好避免穿著印有真的校名和姓名的制服，以免陷入觸法疑雲。