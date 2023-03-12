正妹實況主私密片外流！男「約上車」轉傳 法院判決曝光
2021年間，知名電競網紅Sandy珊迪，疑似因視訊鏡頭遭駭客入侵，更衣的私密照遭流出PO網，而新竹一名24歲的葉姓網友發現後用手機翻拍，並在新聞社群粉絲團留言「有人要上車嗎？」，涉嫌散布影片照片。Sandy珊迪為此飽受傷害，對葉姓網友提告，案經新竹地院審理，依散布竊錄身體隱私部位內容罪，判葉姓網友拘役50日，易科罰金5萬元。
記者林盈君/綜合報導
據了解，Sandy珊迪為知名電競網紅、有數十萬粉絲追蹤，也是人氣實況主。2021年，疑多年前的視訊鏡頭遭駭客入侵，導致更衣的私密影片照片流出，Sandy珊迪也在臉書發文表示「影片的散佈，對我造成嚴重的傷害。」而影片遭葉姓網友以手機翻拍，並PO文「約上車」轉傳給其他網友，Sandy珊迪因此提告。
案經法院審理，葉男坦承犯行，法官認為，葉男無故散布竊錄被害人更衣私密影片，嚴重侵害被害人隱私，但審酌葉男犯後態度尚可，因此依法判拘役50日，易科罰金5萬元。
※【NOWnews 今日新聞
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