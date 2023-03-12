米可白瘦6kg「撞臉宋慧喬」！PO性感影片嗨：減到該減的
藝人米可白曾在幼幼台擔任「葡萄姐姐」，後來轉戰主持、戲劇圈，表現相當亮眼，深受觀眾喜愛。外型甜美、身材火辣的她，時常透過社群平台分享美照、跳舞影片，昨（11）日在IG曬出穿著爆乳小可愛的影片，羞喊：「最近喜歡露點腰！」讓5.5萬人暈爆：「扛不住了」、「身材超好。」甚至還有網友稱讚她長得很像《黑暗榮耀》女主角宋慧喬，讓她開心到回應三個愛心。
記者郭佩蓉/綜合報導
米可白昨日在臉書、IG曬出影片，只見她頂著一頭俏麗短髮，上身穿著咖啡色爆乳短版小可愛，下身則搭配牛仔寬褲，使豐滿上圍、深邃事業線和超辣螞蟻腰一覽無遺，她也羞喊：「最近喜歡露點腰，復古的濾鏡很美！學著喜歡自己」更透露目前已經瘦了，還只減到「該減的」，「我之前58～59公斤～瘦了6公斤～減到該減的…」。
影片一出，已有5.5萬人觀看過，臉書更是有2.5萬人按讚，網友紛紛留言稱讚：「好像25歲少女」、「最近好像發育得不錯喔」、「哇，長輩很健康」、「古典濾鏡真的很美」、「扛不住了」、「下次影片不要拍一個小時好嗎」、「身材很好」、「臉蛋漂亮身材好不知道該看哪」、「太火辣了！漂亮」、「只有我覺得長的像宋慧喬嗎」、「本來進來想要看腰的，對不起後來我失焦了」，對於網友稱讚她身材好，她笑回：「謝謝我媽媽。」至於網友稱讚她像宋慧喬，她也給出三顆愛心回應，好心情藏不住。