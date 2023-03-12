美經濟數據公布在即、台股入深水區　財經專家：等待時機

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然而，9日美國銀行股禍不單行，加密銀行Silvergate倒閉清算，SVB Financial Group所屬矽股銀行啟動售股求現，兩大銀行分別下挫42％及60％，並波及其他銀行股表現，S&P 500 bank index則是重挫重挫6％，永豐投顧指出，其實此兩家銀行為特例，並不能代表其他正統銀行股的績效表現，卻為壓垮駱駝的最後一根稻草。
美股先前雖負向波動，但台股仍可持穩於15700點附近強勢輪動，內資撐盤力道十分強勁，不過，在負面訊息漣漪逐漸擴大下，禁不起外資賣壓，內、外資一起落跑，加權指數於週五下挫1.55％，為今年以來最大單日跌幅。
累積一週以來，加權指數下挫82.22點，跌幅為0.53％，收盤指數15526.2點，櫃買指數則是下0.62％，收在206.72點。加權指數及櫃買指數在週KD及日KD型態上，雙雙出現高檔過熱跡象，指數中、短期恐將進入休息盤整。
在類股表現部分，幾乎全面下挫，先前由本土資金推拱的觀光、生技族群，資金潰散，跌幅分別為達6.06％及4.5％。
本週14日即將公布消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI），根據克里夫蘭聯儲即時通膨預測，CPI年增率將微幅下降，但扣除食物及能源的核心CPI年增率則是增加趨勢，數據此消彼漲，而22日FOMC即將公布升息及終端利率結果，永豐投顧預期美股觀望，外資於台股買超行為也將停滯，權值股暫停攻勢，台股盤整以待。
永豐投顧表示，接下來一週需關注的重量級龍頭股法說及除息行情，包括15日鴻海法說，將公布2022 Q4獲利情況及未來展望，其分派股息多寡也是重要觀察重點，若獲利及股息符合預期，則鴻海具備低PE、高殖利率題材，可望撐住盤面成為要角。
另外，台積電、大立光及光寶集中將於16日除息，是否能順利填息為後續的除息行情帶來指標作用。
永豐投顧指出，先前資金於高價IC設計股及高殖利率股輪動，部分個股位置已高，本週將測試美國重量級經濟數據公布，預期資金觀望，台股資金鬆動，不建議追漲高位階個股，等待冷卻再進場佈局低本益比、高殖利率個股，且目前產業前景不一致，有些個股第一季即谷底，故不宜過份悲觀，仍可等待較低價位進場佈局。