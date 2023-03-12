北車辦展演！移民工文學獎睽違兩年再舉辦

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主辦單位表示，東南亞移民工是台灣社會不可分割的群體，來自異鄉的創作猶如暗夜之火，指引台灣未來的去向。榮獲文化部補助計畫，已邁入第八屆的移民工文學獎，期許能繼續鼓勵移民工書寫，使這些令人動容的可貴故事永恆燃燒，持續照亮台灣文學創作的舞臺。
第八屆移民工文學獎的徵文對象是在台灣或曾經在台灣生活之移工、新住民、新二代；徵文題材不拘，限3,000字以內，初選將先從各個語文中選出共50件作品。翻譯成中文之後，再由龍應台等知名作家所組成的評審團選出首獎1名、評審獎1名、優選3名、青少年評審推薦獎3名，此外得獎作品還有機會被列入劇本開發案成為影視作品。
首次籌辦此活動計畫的「台灣野草創作家協會」常務理事暨瀚草文創董事長湯昇榮指出，因為看到了移民工文學創作的潛力，看好將這些作品開發成影視劇本的可能性，於是決定投入資源，來發掘更多移民、移工的文采，並藉由他們的筆觸來了解不同於台灣人的視角與思考。一方面以文學獎來鼓勵移民工們自由書寫，另一方面也是透過文學獎 讓移民工們的作品有機會從紙本躍上螢幕，更加發光發亮。
而負責統籌本次活動的「英雄旅程」總經理謝易芸表示，此刻的台灣有超過70萬名東南亞移工、數十萬婚姻移民是台灣社會不可分割的群體，透過創作的反饋，能讓我們聽見從未曾聽見的聲音，感受未曾感受的心情。移民工文學獎的舉辦正是為了鼓勵並留下這段可貴的歷史，歡迎大家一起來協助推動「第八屆移民工文學獎」，支持這跨越限制、乘載多元聲音的平台。
「移民工文學獎」發起人暨「東南亞教育科學文化協會」理事長張正表示，很感謝「英雄旅程」扛下重責、接辦移民工文學獎；張正認為，鼓勵東南亞移民工持續書寫，就是鼓勵主流族群與非主流族群彼此對話、理解，也能藉此豐富台灣文化的厚度。
贊助本次活動的「富邦文教基金會」總幹事冷彬指出，這次特別支持活動中的「青少年評審推薦獎」，除了因為相信「不同世代看待作品的觀點不同，會增加更多討論的面向」 ，更認為「對移民工朋友的認識與交流，是建立台灣成為一個成熟包容的公民社會的重要基礎工程」，因此支持推動文學獎，希望讓更多新世代們能夠關注與參與。
贊助本次活動的「美家人力」董事長林淑如表示，移工已是台灣不可或缺的一環， 是我們的家人也是助力。美家人力希望提升移工在台的人權、文化、生活，以「外籍移工人力仲介」為根基，從食衣住行育樂著手，打造「移工在台生活服務第一品牌」。
本次徵件推廣記者會的主持人是來自印尼爪哇的新住民丁安妮(Anny)，她不但是現任教育廣播電臺節目主持人，更曾獲 2015 年廣播金鐘「教育文化節目主持人獎」。活動當天有「茉莉花舞蹈團」的傳統印尼舞蹈表演，讓觀眾都看得非常開心。 主辦單位也在記者會上淺談移民工文學獎與劇本開發結合的契機，現場同時展示移民工的歷屆得獎作品。同時，主辦單位宣布徵件已開跑，請大眾留意截止時間和報名細節，更多活動詳情請上粉絲專頁Taiwan Literature Award for Migrants。
本次活動出席嘉賓有文化部人文及出版司司長陳瑩芳、國立台灣文學館館長林巾力、中央廣播電台董事長賴秀如、中華外籍配偶暨勞工之聲協會創會理事長潘存蓉與理事長王玟伶、富邦文教基金會總幹事冷彬、美家人力創辦人許家畯與董事長林淑如、立法委員王婉諭、立法委員陳培瑜、立法委員羅美玲和立法委員蘇巧慧。