圓夢50！3度完成百K超馬 趙天麟：選舉也是一場馬拉松
「一度以為自己是不是跑不動了，但我知道自己還可以，撐過去就對了。」今年3月剛過50歲生日的立法委員趙天麟，報名挑戰2023年第12屆南橫超級馬拉松、順利達成第3度完賽紀錄，替自己50歲生日留下里程碑。趙天麟說，過程中一度抽筋、嘔吐、減速徒步，最後一哩路還差點想放棄，還好最後撐了過去，並感慨的說選舉也是一場馬拉松。
記者郭凱杰／高雄報導
3月8日才剛迎來50歲生日的趙天麟，參加2023年第12屆南橫超級馬拉松昨（11日）清晨5點起跑，熱愛馬拉松的趙天麟勇闖100公里遠征，最終以12時32分成績，達成4次參賽，3度完賽的紀錄，趙天麟說，這次挑戰更具意義，不僅找回挑戰巔峰的動力，也替自己留下里程碑，期許下半年的所有困境，都能跟今天一樣，倒吃甘蔗、越跑越順。賽前跑友特地準備蛋糕慶生，也讓他十分感動。
趙天麟表示，過去2年因疫情及輔選，練習量不足而未突破個人最佳紀錄，但能順利完賽非常開心，未來將持續以挑戰極限的運動精神，突破各種困境與難題。
清晨5點不到，趙天麟整裝出發，一路爬坡至29公里處的天龍飯店，中午11點30分，隨即順利跑至最艱困的栗園段50公里折返點。過程中曾出現抽筋、嘔吐現象，一度減速徒步。趙天麟也透露，每次經過天龍飯店像是一個心魔，因為初次比賽就在這裡失敗，但慢跑有趣的地方，在於跨越障礙的那一刻所感受的喜悅。
趙天麟也強調，他的馬拉松好友說，比賽只有同行者，沒有競爭者，回到終點前，趙天麟說，最後一哩路特別辛苦，一度想放棄，但看到家人及加油團的打氣，腳下又有了動力。
面對年底的立委選戰，趙天麟說，選舉其實也是一場毅力與志氣的馬拉松大賽，今年完賽後，足夠讓這2年來的疲勞與壓力釋放，相信年底的選戰自己能與團隊持續勇往直前，用挑戰極限運動的精神，完成立委連任的目標，未來，也將持續替台灣及高雄的運動賽事努力，擦亮運動城市的招牌。