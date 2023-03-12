連勝文喊話「願意合作」 柯文哲：他的視野格局值得肯定
2024總統及立委選戰在即，國民黨身為最大在野黨，近日來頻頻喊出籌組「非綠在野大聯盟」等口號，國民黨副主席連勝文日前更是喊話曾經的對手、民眾黨主席柯文哲，直言會爭取合作。對此柯文哲今（12）日接受媒體訪問時，雖然並未針對合作與否給予正面回應，不過還是讚賞連勝文「視野格局都很了不起，沒有因為跟我打過架就醫路懷恨到底，值得肯定。」
記者丁上程／台北報導
曾經於2014年與柯文哲爭取台北市長大位的連勝文，日前接受網路節目專訪時，指出國民黨如今已沒有退路，即便他個人對柯文哲「很有意見」，但為了國民黨、為了台灣、為了下一代，這一仗還是頗有可為，他直言「國民黨只要能共推一組人出來，他願意放下個人的成見與柯文哲合作。」
對此柯文哲今日上午接受訪問時，也對此作出回應。「我倒覺得連勝文可以走出當年那個對立，就是說至少對他來講，視野格局都....了不起。」柯文哲說，至少連勝文沒有因為過去兩人曾經激烈競爭，而一路對自己懷恨到底，「我對他個人是覺得很定的。」
不過話鋒一轉，柯文哲也直言，藍白合的問題難解，「而且現在到底誰是藍？我都搞不清楚。」柯文哲直言，現階段就是努力做自己該做的事，以後的事情以後再講，「我都覺得說還是有很多實際上的困難，因為DNA實在是差太多了。」