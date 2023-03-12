台科大辦印尼論壇　淺談新南向永續技術

因應2050年淨零碳排，以及邁向循環經濟的挑戰，國立台灣科技大學於3月7日主辦「台灣印尼循環經濟與綠色創新資源」論壇，邀請印尼十八名產官學界代表，與台灣代表熱烈探討再生能源發展與廢棄物資源化再利用的相關法規、行政與工程技術。除了交換台灣印尼兩國經驗與合作機會，也持續深化台灣綠色永續技術新南向，期盼能共創台灣、印尼的綠色雙贏。
記者賴正琳／綜合報導
台科大顏家鈺校長與印尼泗水理工大學蘇波博(Priyo Suprobo)前任校長共同承諾，兩校將加強在永續發展目標的課程共教共學，以及雙邊學術合作。大會演講中，無任所大使簡又新博士指出再生能源是台灣淨零碳排的關鍵，也感性回顧1987年環保署長任內面對垃圾戰爭，如何透過政府與民間共同努力，讓台灣成為舉世廢棄物資源化再利用的典範。台科大顧洋教授分析台灣淨零碳排的挑戰與機會，強調參與國際組織與國際合作是絕對必要。亞太國際控股公司(APRIL集團)凱斯曼(Kasman)處長介紹所屬位於印尼蘇門答臘之世界最大紙漿廠，工廠與社區培力共同執行「永續森林管理計畫」，並且轉換高汙染性之「黑液(Black liquor) 」廢水為生質燃料，徹底解決環境問題，同時提供全廠六成電力，每年減碳約23萬公噸。他也期待與台灣產學界交流，共同開發研究。
印尼肥料公司(Petrokimia, Gresik)嘉瓦法立(Jawad Farisi)副總經理與泗水理工大學珍尤雅蒂(Januarti)教授分別演講「印尼飛灰、底灰與石膏的回收實例與展望」，台灣循環學會呂良正院長接續分享「循環經濟為基礎的營建工程的台灣經驗」，介紹再利用爐石、飛灰與底灰為品質良好的營建材料，廣泛使用在台灣公共工程的成功例子。兩國現況對照，引起現場許多熱烈回響。
與會嘉賓還包括東爪哇省政府環保局與工業局主管、印尼國家研究與創新署(BRIN)主管、環保署廢棄物管理處賴瑩瑩處長、台灣與印尼大學多位教授等等。當天會議討論熱烈，會後達成共識，將持續深化交流對話與合作，並且鼓勵台灣綠色環保產業與技術新南向，創造台灣與印尼雙贏。
透過國科會經費補助，國立台灣科技大學前年(2021)年十月成立「台印循環經濟與綠色創新資源海外科研中心」，分別在兩所印尼姊妹大學設置辦公室。善用台科大分布於產官學界在地印尼校友，定期舉辦雙邊視訊工作坊，台灣與印尼示範綠色產業參訪。延續去年(2022)年十一月泗水首次論壇，台灣產業學術代表團赴印尼，這次論壇邀請印尼學者參加論壇，令台灣與印尼產官學界交流溝通，建立雙邊循環經濟網絡，鼓勵台灣企業投資東協最大、最具影響力國家的印尼。