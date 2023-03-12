《黑暗榮耀》全員演技太狂「這3人最神」！網：雞皮疙瘩

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值得一提的是，這三位在劇中都是母親，但無論是人物設定還是教育小孩的方式都截然不同，三位演員也都將角色發揮的淋漓盡致，讓人看了雞皮疙瘩掉滿地。貼文一出，韓網也紛紛留言以表贊同：「同意，特別是同珢媽媽真的超瘋魔」、「演技派對」、「演技真的超神」、「現實中酒癮很重的人都這樣」、「演技天才」、「同珢媽媽真的很擅長演這種可怕的方式」、「同珢媽媽讓人起雞皮疙瘩。」此外，也有不少人點名宋慧喬和其他演員的演技都一樣優秀，直呼：「這部沒有不會演戲的人，連童星跟小配角也是，所以超好入戲」。
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