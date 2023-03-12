峮峮領「最香啦啦隊」合照！她哀怨孤獨站一邊　真相揭曉

《黑暗榮耀》全員演技太狂「這3人最神」！網：雞皮疙瘩

▲南韓女神宋慧喬主演的Netflix復仇韓劇《黑暗榮耀》第二季10日8集同步上線。（圖／翻攝自Netflix fb）
▲南韓女神宋慧喬主演的Netflix復仇韓劇《黑暗榮耀》第二季10日8集同步上線。（圖／翻攝自Netflix fb）

記者郭佩蓉/綜合報導

由南韓女神宋慧喬主演的Netflix復仇韓劇《黑暗榮耀》第二季10日8集同步上線，霸凌五人幫的下場也被一一揭開，才播出2日便在各大論壇、社群上掀起熱議，除了超神劇情，演員們演技也都在線，全都在水準之上，讓觀眾直呼過癮。對此，南韓網友們也在論壇上點名三位演技最強的女演員，分別是朴涎鎮（林智妍  飾）、姜賢南（廉惠蘭  飾）和文同珢母親鄭美熙（朴志雅  飾）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《黑暗榮耀第二季》飾演霸凌主謀朴涎鎮的林智妍發文自嘲。（圖／Netflix）
▲《黑暗榮耀第二季》飾演霸凌主謀朴涎鎮的林智妍被網友稱讚演技超狂。（圖／Netflix）
有南韓網友在知名論壇「theqoo」以「《黑暗榮耀》演技最好的三人」為題發文，表示其他演員們也都演得很好，但是這三位的演技簡直是瘋了，並附上朴涎鎮（林智妍  飾）、姜賢南（廉惠蘭  飾）和文同珢母親鄭美熙（朴志雅  飾）的劇照，瘋狂讚嘆三人演技。

▲廉惠蘭在《黑暗榮耀》手刃家暴丈夫？（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
▲姜賢南（廉惠蘭  飾）在《黑暗榮耀》演技爆棚。（圖／翻攝Netflix Asia YouTube）
值得一提的是，這三位在劇中都是母親，但無論是人物設定還是教育小孩的方式都截然不同，三位演員也都將角色發揮的淋漓盡致，讓人看了雞皮疙瘩掉滿地。貼文一出，韓網也紛紛留言以表贊同：「同意，特別是同珢媽媽真的超瘋魔」、「演技派對」、「演技真的超神」、「現實中酒癮很重的人都這樣」、「演技天才」、「同珢媽媽真的很擅長演這種可怕的方式」、「同珢媽媽讓人起雞皮疙瘩。」此外，也有不少人點名宋慧喬和其他演員的演技都一樣優秀，直呼：「這部沒有不會演戲的人，連童星跟小配角也是，所以超好入戲」。

▲文同珢母親鄭美熙（朴志雅 飾）演技太神，網友也直呼：「讓人起雞皮疙瘩」。（圖／翻攝自Netflix YT）
▲文同珢母親鄭美熙（朴志雅 飾）演技太神，網友也直呼：「讓人起雞皮疙瘩」。（圖／翻攝自Netflix YT）
▲宋慧喬主演的《黑暗榮耀2》大獲好評。（圖／宋慧喬IG）
▲宋慧喬主演的《黑暗榮耀2》大獲好評。（圖／宋慧喬IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

林襄高難度自摸片流出！神級視角「極品性感身材」全看光

王淨拍照技術差？曹佑寧1句甜護愛　她現身留言閃瞎全場

米可白瘦6kg「撞臉宋慧喬」！PO性感影片嗨：減到該減的

幸運女神壯壯小背心太性感！一到場「中華隊就追平比分」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀