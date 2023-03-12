《驚聲尖叫6》火辣首映！《星期三》女星「深V開到肚臍」
驚悚片《驚聲尖叫》系列最新續集《驚聲尖叫6》，找來梅莉莎巴雷拉（飾演珊曼）、《星期三》女星珍娜奧蒂嘉（飾塔拉）回歸演出親姊妹。《驚聲尖叫6》日前在紐約舉行首映會，梅莉莎巴雷拉、珍娜奧蒂嘉兩姐妹一身火辣禮服登場，瞬間吸引全場目光。
記者黃雅琪/綜合報導
梅莉莎巴雷拉難掩興奮直說：「這一集的規模比之前的電影更龐大，而且也更血腥暴力。」她還透露：「驚嚇指數更是飆到最高點。我在拍攝某些戲份的時候，真的會被嚇到全身發抖地說『剛剛發生了什麼事？』然後我會轉過頭來跟同戲演員說『這真的太瘋狂了！』我拍其它的電影從來沒有這種感覺。」
在去年的《驚聲尖叫5》，珍娜奧蒂嘉飾演的塔拉打破了這個系列的傳統，在電影一開始遭到鬼臉殺手殘暴的攻擊之後竟然活了下來，但那只是她接下來經歷更可怕的遭遇的開始，珍娜奧蒂嘉說：「她在上一集差點就被鬼臉殺手殺死之前，只是一個熱愛人生的平凡青少年，所以當她擁有的一切幾乎完全被奪走時，就更感到悲傷絕望。」
此外，這個系列每次拍一部全新電影，片中的鬼臉殺手都會變得越來越殘暴，這讓驚嚇指數變得更高，絕對會讓《驚聲尖叫》系列粉絲感到非常興奮。珍娜奧蒂嘉說：「我們每拍一場戲我都會問『能不能更血腥？』或是『就只是這樣而已？』導演很喜歡拍攝血肉橫飛的戲分，我們也真的很喜歡把這些殺戮戲份盡可能拍到最血腥暴力的程度，這一切都會原汁原味地呈現在大銀幕上面，觀眾也會看得大呼過癮。」《驚聲尖叫6》全台熱映中。