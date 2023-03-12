夏和熙日本旅遊幫小優代買 被「誇張要求」氣到想呼巴掌
夏和熙與焦凡凡為宣傳衛視中文台每週日晚上7點播出的《拜託了！女神》，上同台《一袋女王》大聊旅遊時曾經遭遇的掃興事。夏和熙表示出國旅遊最怕幫朋友代購，曾去日本旅行幫小優代買台灣也買得到的眉筆，結果去到藥妝店小優要的墨綠色只有4支，還為了這4支眉筆的退稅排了一個多小時，沒想到小優竟然要求一定要買到5支，這下讓夏和熙徹底被惹火，怒火中燒的夏和熙最後共買了14支眉筆給小優，氣到想呼她兩巴掌。
記者侯家瑜/綜合報導
夏和熙說5年前有次去日本玩，小優請他幫忙代買某品牌、某色號的眉筆，而且還要求數量一定要5支，夏和熙說其實該款眉筆台灣也買得到，只是日本一支便宜27元，也先跟小優打預防針說有去藥妝店會順便幫忙找，但不會特地去買。後來夏和熙去了藥妝店，把眉筆的照片拿給店員看，但小優要的墨綠色號眉筆，店內庫存只有4支，夏和熙全部買下後，小優還要求要幫忙退稅，夏和熙雖然一肚子火，但還是乖乖排隊等了一個多小時，就為了每支眉筆再多退3元。
買完後，夏和熙跟小優說只買到4支，沒想到小優竟然回他說還是希望要有5支，這下讓夏和熙真的火大，本來不想再多跑其他藥妝店的他，一氣之下總共買了14支同款眉筆，還要求她小優全部用完，氣說：「到底眉毛有多稀疏，需要這個顏色的眉筆！」從此之後夏和熙出國旅遊不再幫朋友代購，連出國玩都是回國後才在社群上發文，完全杜絕代買代購。