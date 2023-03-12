HBL／江子柔反彈！季軍戰狂砍34分　陽明二度延長逆轉

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易籃再戰後，南山重整防守，有效限制對手分數，也縮小了分差，江昀蓁完成三分打後，兩隊戰成51:51平手，陽巧聿的補籃將分數反超，三節打完取得56:52領先。
末節決戰，雙方進入拉鋸戰，陽明江子柔屢次勉強出手，追分效率不高，南山則靠身材站上罰球線，但命中率也差強人意。進入最後1分17秒南山領先4分，江子柔切入獲得兩罰，她兩罰中一；不過之後江昀蓁也投進一顆罰球，雙方還是維持4分。
後續進攻游欣樺籃下強打得分，後續陽明靠防守獲得爭球機會，球權輪替。關鍵回合游欣樺低位接球被犯規，她獲得兩罰機會，她第一罰順利命中，第二罰也有，將比分給追平。
最後18.7秒，南山還有一波球權的進攻機會，楊巧聿被犯規，站上罰球線兩罰命中。時間剩下13.5秒，陽明游欣樺和江子柔的精采配合，再度扳平。剩8.2秒，南山進攻沒進，比賽進入到延長賽。
之後戰況卻導向了南山這邊，靠著快速的進攻，他們打出一波6:0的攻勢。陽明努力反擊，靠著罰球終於開章，江子柔高難度上籃在追2分，鄭莉萱果斷切入取分，追成71:72。關鍵時刻江子柔切入完成三分打，分數反超。但之後陽明場上有人受傷，南山趁機得到空檔，葉侑璇中距離命中追平分數，雙方進入二度延長。
決勝時刻，游欣樺和江子柔兩名高三球員挺身而出，各進一球。比賽進入最後2分鐘，魏詩芸籃下命中，陽明領先到6分，也大致底定勝負。
雖然輸球，但南山女籃主帥柯孟儀表示，「今天球員們打得像是一個球隊，打得像是一名球員，我覺得這一路走來他們在精神上已經感覺很不一樣了，謝謝她們。」
而陽明的李台英則是說，這個學年尾聲時，球隊連練習要湊10個人都困難，球隊受到傷兵影響，但很感謝這群孩子們撐到了最後一刻，今天2OT贏球就是最好的回報。