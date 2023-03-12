孫耀威「遭高爾夫球砸破頭」鮮血直流！曝傷勢：差點掰掰
50歲香港男星孫耀威曾是「四小天王」之一，擁有帥氣臉龐、一副好歌喉的他，憑《認識你真好》在台灣爆紅，歌迷無數；豈料昨（11）日孫耀威卻驚傳受傷意外，在上海不慎被高爾夫球砸傷頭，裂出5公分傷口，當場鮮血直流，所有用具也都沾滿血跡，畫面怵目驚心，所幸最後平安無事，他也慶幸直呼：「幸好球不是降落在頭殼頂中間，要不我應該頭骨開洞，真的從此和所有的煩惱說BYE BYE了，是不幸中的大幸！」消息一出，粉絲們也紛紛留言祝他早日康復。
記者郭佩蓉/綜合報導
孫耀威昨日在小紅書PO出傷勢，只見他頭頂有一道長達5公分的傷口，鮮血直流，不只有頭髮被鮮血沾濕，就連手套、毛巾等用具都染上血跡，畫面相當嚇人。他也在文內表示：「1000萬分之一的機會還是會發生的！打高爾夫還是要超級專注、小心！幸好球不是降落在頭殼頂中間，要不我應該頭骨開洞，真的從此和所有的煩惱說BYE BYE了。這次是不幸中之大幸」。
最後，他為了不讓粉絲太擔心，還開玩笑直呼：「估計我要中彩券頭獎了！」並在文末Hashtag「祝孫耀威早日康復」、「高爾夫意外」，貼文一出，粉絲們也紛紛留言：「祝老大早日康復」、「我的天啦，老大，你怎麼老是受傷，太讓人擔心了，一定要好好休息，早點好起來！Take care」、「看著傷口好嚇人，注意安全啊」、「早日康復我的偶像！」對此，他則親自回覆：「好多了！在醫院順便身體檢查一下！祝大家身體健康」。