快訊／本土確診+8869、死亡+39 境外移入新增224例
中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內本土個案8869例，及224例境外移入、39例死亡。
記者林盈君/綜合報導
指揮中心說明，全國COVID-19本土新增病例數持續下降，中重症數及死亡數雖於高點後下降，惟人數仍多，持續呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。
另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。