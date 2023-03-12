內政部統計2月「出生1萬113人」！較上年同月增496人

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針對人口死亡數，內政部統計2月共1萬8506人死亡，平均約每2.2分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為10.35‰，較上年同月增加3619人或24.31%，較上月增加736人或4.14%。就縣市別言，粗死亡率最高為嘉義縣15.63‰，其次為臺東縣14.73‰，再其次為雲林縣13.93‰；最低為連江縣4.66‰，其次為新竹市8.03‰，再其次為金門縣8.44‰。
統計遷入人口數，2月為10萬1935人，較上年同月增加3萬4503人或51.17%，較上月減少3421人或3.25%；遷出人口數為8萬1960人，較上年同月減少1萬92人或10.96%，較上月增加2萬754人或33.91%，淨遷入人口數為1萬9975人。就縣市別言，淨遷入人口數最多為新北市5149人，其次為台中市3314人，再其次為桃園市3140人。
人口總數部分，2月人口數為2331萬3550人，與上年同月比較減少6226人或0.03%，平均每天減少17.1人，與上月比較則增加1萬1582人或0.05%。就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為連江縣2.35%，其次為新竹縣1.29%，再其次為澎湖縣0.99%；至於嘉義縣反而減少0.95%，其次為南投縣減少0.95%，再其次為雲林縣減少0.81%。
進一步統計2月人口年齡分布，0至14歲人口數為281萬6447人，占總人口比率12.08%；15至64歲人口數為1637萬4932人，占70.24%；65歲以上人口數為412萬2171人，占17.68%；20歲以上人口數為1944萬5580人，占83.41%。
就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市16.18%，最低為金門縣8.31%；15至64歲人口比率最高為連江縣75.63%，最低為臺北市66.41%；65歲以上人口比率最高為嘉義縣21.79%，最低為新竹縣13.68%；至於20歲以上人口比率最高則為金門縣87.74%，最低為新竹市78.59%。