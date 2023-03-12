植樹節種千株樹苗 張善政：桃園市智慧農業推動小組成軍
桃園市長張善政今（12）日前往龍岡萬坪公園參與植樹活動，並宣布「桃園市智慧農業推動小組」正式成軍並頒發顧問聘書。張善政表示，植樹節號召市民朋友共同種下9株喬木及1千株灌木，希望透過種樹讓龍岡公園成為「社區綠肺」，除了帶來清新的空氣，也讓更多人關心地球與環境；同時，市府成立「智慧農業推動小組」，邀請前農委會主委陳保基擔任總顧問，結合產官學專家，加速推動桃園農業發展。未來透過導入智慧農業，減輕農民體力負擔，吸引青農投入，解決農業人口缺工及老化問題外，更可幫助農民增加收益。
記者李春台／桃園報導
張善政表示，未來桃園農業在生產過程中，將導入資通訊技術（ICT）、物聯網（IoT）、大數據（Big Data）分析及AI人工智慧，開發作物智慧栽培管理模式；運用無人機中隊協助田間病蟲害防治、農損勘災；以智農中隊導入農業產銷排程並結合通路平台建構完整產銷鏈，可讓農業在管理、技術、行銷等面向的效能大幅提升。
張善政談到他在花蓮有塊林地，種植包括台灣肖楠、台灣土肉桂等樹種，十年來已經林木成蔭，讓他充分體會到種樹的樂趣；而今日活動並示範「應力波」技術來檢測樹木健康，即時判斷腐朽程度，有助後續維護和管理，把樹木養護做得更好，保護珍貴的綠色資源。
農業局長陳冠義表示，今日活動除邀請市民共同植樹之外，現場另發放台灣原生樹苗月橘、杜鵑計1千2百株，並結合環保局提供熟廚餘再製培養土及再生紙漿做成綠化盆栽。推廣植樹理念之餘，也落實減塑政策。此外，今日並頒獎表揚「新屋區愛鄉協會」及「桃園石滬協會」，感謝其協助推行「111年度社區林業計畫」成果優異，共同營造友善自然的社區環境。