師兄妹關係越線！郭忠祐不忍了 「狂親張文綺」超害羞
節目《綜藝大集合》日前到桃園新屋，為了應景即將到來的白色情人節，胡瓜特地派出師兄妹關係的郭忠祐、張文綺，挑戰「伏地挺身親10下」，而郭忠祐還真的一邊伏立挺身，一邊親躺在床上的張文綺，現場充滿粉紅泡泡。
記者侯家瑜/綜合報導
隨著白色情人節越來越近，節目也來了5組情人，要來進行情侶健身挑戰，而胡瓜準備了約會基金，要來送給獲勝的情人們，其中關卡「伏地挺身親10下」，規則是最快在對方身上留下「愛的唇印」的隊伍獲勝，過程中，可以看到情人們各個使出渾身解數，而胡瓜也派出郭忠祐、張文綺挑戰，師兄妹關係的2人除了尷尬外，張文綺更是大喊「我被親可以」，但拒拍吻戲的郭忠祐不太願意，當場笑歪眾人，沒想到2人上場挑戰來真的，塗上口紅的郭忠祐一邊伏立挺身，一邊親躺在床上的張文綺，只見滿臉唇印的張文綺害羞說不出話來，場面令人臉紅心跳。
胡瓜邀請93歲的高齡阿嬤，要來跟郭忠祐PK搶紅包，如此龐大的差距，讓旁觀的眾人都感到不敢置信，並紛紛開始質疑比賽的公平性，但隨著胡瓜用客語發出指令，大家知道為什麼胡瓜可以這麼有自信的說阿嬤會贏，只見胡瓜用客語喊指令，要摸對身上部位以及關鍵字「搶紅包」，只會講客語93歲阿嬤從容不迫，不懂客語的郭忠祐整個手忙腳亂，鮮明的對比逗得眾人哈哈大笑，而比賽最後的結果也如胡瓜所料，93阿嬤聽懂「搶紅包」一把拿走，取得了勝利，峰迴路轉的過程實在是十分爆笑。