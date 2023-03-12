經典賽／看老弟砲轟強投Wainwright K湯：這真的很特別
WBC世界棒球經典賽正如火如荼的進行中，今(12)日C組賽事開打，而英國隊球員、道奇野手Trayce Thompson，也代表球隊出賽，並敲出了一發全壘打。身為其哥哥，金州勇士球星Klay Thompson在受訪時表示自己感到與有榮焉。
記者黃建霖/綜合報導
英國這次WBC陣容以小聯盟球員為主，實力也不差，但在本組要脫穎而出的機會不高。不過其中Trayce Thompson的表現格外引人注目，去年T湯打出生涯年，打擊率.256、敲出13轟、打回41分打點，若能在經典賽延續好的表現，對於未來生涯應該也有幫助。
在對上美國隊的比賽中，Thompson在第一局中就從明星投手Adam Wainwright手中敲出左中外野的陽春全壘打，幫助球隊率先開胡，但英國終場仍以2:6輸球。
而對於弟弟的好表現，K湯也興奮的表示：「喔，這真的太棒了！我在中場休息時得知此消息，看到他參加世界棒球經典賽真的很特別。我知道他今年將為道奇隊打出一個出色的賽季。」
Thompson的父親，前NBA球星Mychal Thompson，出生在巴哈馬。巴哈馬於1973年成為主權民主國家，但視英國國王查爾斯三世為其君主和名義上的國家元首，所以該國運動員能夠代表英國參賽。